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За 11 месяцев прошлого года на работу устроились 66 229 безработных, зарегистрированных в Государственном агентстве занятости (ГАЗ). Это немного больше, чем в 2015 году, когда за 11 месяцев работу нашли 63 413 зарегистрированных безработных.

За 11 месяцев 2016 года на работу устроились 8077 безработных в возрасте до 24 лет, 12 238 человек, длительно не имевших работу, 16 218 безработных в возрасте старше 50 лет и 2992 безработных с инвалидностью.

В декабре на учете в ГАЗ было 75 348 безработных.

В конце ноября прошлого года в ГАЗ была зарегистрирована 52 781 вакансия, что на 4527 вакансий или 9,4% больше, чем годом ранее. Среди профессий высокой квалификации в ноябре прошлого года больше всего были востребованы программисты, старшие референты, консультанты для работы с клиентами и в торговле, менеджеры, инспекторы, медсестры, координаторы проектов, системные аналитики и юристы. Среди профессий средней квалификации были востребованы водители грузовиков, продавцы магазинов, повара, продавцы-консультанты, кассиры магазинов, сотрудники охраны и слесари-судоремонтники. Среди профессий низкой квалификации наибольшим спросом пользовались уборщики, разнорабочие, маркировщики изделий, комплектовщики, грузчики и дворники.

Как сообщает ГАЗ, самый высокий уровень безработицы за 11 месяцев прошлого года был зарегистрирован в феврале - 9,2%, а самый низкий - в сентябре и октябре, когда он составил 7,9%.

Как и в предыдущие годы, начиная с ноября наблюдается небольшой прирост уровня безработицы, что связано с окончанием сезонных работ. В начале декабря уровень зарегистрированной безработицы в стране составил 8%.