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Трагедия, произошедшая в Добеле 3 января, когда в квартире одного из домов были найдены умершими, возможно от передозировки, родители многодетной семьи и 9-месячный ребенок, который скончался от голода, а еще трое маленьких детей были в тяжелом состоянии доставлены в больницу, шокировала общественность.

Как пишет портал Skaties.lv, спустя несколько дней журналисты TV3 выяснили, что это была семья цыган. Национальность может быть не играла бы такую большую роль, говорится в телесюжете программы TV3 Ziņas, если бы не горькая реальность, когда сравнительно небольшая цыганская община в Латвии плохо интегрирована в общество и сталкивается с дискриминациями. Особенно на рынке труда, что выталкивает такие семьи в зону нищеты и бедности.

На бумаге все предложения, чтобы ромы или цыгане интегрировались в общество выглядят хорошо. Абсолютное большинство, или 90% из них являются гражданами и свободно говорят на латышском языке. Однако живут в изоляции.

Как сообщает TV3 тому есть исторические причины, а также предубеждения общества против цыган. В их жизни все происходит по замкнутому кругу - дети бросают школу, так как родители не могут их одеть и сами зачастую безграмотны, низкий уровень образования не позволяет им занимать хорошо оплачиваемую работу, нет денег на достойное жилье, из-за чего часть из них приходит к нищете и зависимостям.

Уже 13 лет эти вопросы ежедневно решает инициативный образовательный центр, базирующийся в Екабпилсе , где говорят, что опрашиваемые латвийцы хоть и отрицают, что имеют к цыганам предубеждения, но на практике происходит иначе.

Дайга Заке

"Педагог учебного заведения не хочет брать на колени ребенка цыган. В магазинах охранники ходят по пятам. Самый больной вопрос - это трудоустройство, так как ром может устроиться на работу, но, увидев его, работодатель отказывает в работе", - говорит директор центра образовательной инициативы Дайга Заке.

Анхелика Каменска

Руководитель бюро латвийского правозащитника Анхелика Каменска считает, что ответственность за это надо взять на себя государственным институциям. Учтывая, насколько небольшая община цыган в Латвии, около 12 000 человек, не делается достаточно для того, чтобы этим людям помочь.

Консультативный совет при бюро Омбудсмена работает уже два года, но за это время было рассмотрено только три вопроса цыган.

В министерстве культуры, под чьей ответственностью находится вопрос интеграции цыган, тоже не хотят об этом говорить. Опасаются, что общую ситуацию увяжут с трагедией в Добеле, сообщает программа.

Нормунд Рудевич

Связи не видит и руководитель общества цыган Нормунд Рудевич, указывая, что это могло произойти и в латышской или русской семье. Поэтому ответственность должны взять на себя социальные службы.

"Конкретно в моей практике такого случая не было, так как отношение к детям цыган настороженная. Если бы хотели совершить суицид, то детей не оставили бы. Но опять таки! Это надо было знать. Если каждый месяц ходили в социальную службу. Видно же, что девушка молодая, сама в положении. Небольшое упущение самоуправления, так я считаю", - сказал глава цыганской общины.

Как сообщалось, 3 января в Добеле обнаружены скончавшиеся, по всей вероятности, от передозировки наркотиков супруги, а их девятимесячный ребенок умер от голода. В полицию обратилась мать умершей женщины, которая не могла дозвониться дочери. Прибыв на место, полицейские обнаружили, что в квартире открыто окно и оттуда слышны крики детей. Вызванные полицейскими спасатели проникли в квартиру через окно.

В квартире были найдены мертвыми мужчина 1966 г.р. и женщина 1993 г.р., а под кроватью — мертвый девятимесячный ребенок. Установлено, что он умер от голода и обезвоживания. В квартире находились еще трое детей — трех, четырех и пяти лет. Они, в состоянии средней тяжести были доставлены в больницу.

В последний раз молодую женщину видели 27 декабря. Не исключено, что супруги умерли в тот же день. Признаков насильственной смерти у умерших не констатировано.

Стоит отметить, что согласно данным Latvijas fakti за 2015 год, в Латвии проживает 7796 ромов (цыган), и их число ежегодно уменьшается. Впрочем, глава агентства Latvijas fakti Айгар Фрейманис отметил, что это официальные цифры, с которыми сами ромы не согласны: многие отказываются регистрироваться или ведут кочевой образ жизни, постоянно перемещаясь.

"Столицей цыган" в Латвии является Вентспилс, где насчитывается 897 представителей этой национальности. Много их в Риге и Елгаве. При этом демографы отмечают, что смертность среди латвийских ромов на данный момент превышает рождаемость.

48,39% ромов в Латвии — женщины, 51,61% — мужчины. При этом 94,4% всех цыган являются гражданами Латвии