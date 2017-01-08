В Риге отметили День рождения Шерлока Холмса

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Общество | 8 января 2017 года, 19:00

В воскресенье, 8 января, в Риге прошел традиционный День рождения Шерлока Холмса. Организаторы подготовили насыщенную программу - каждый смог найти для себя интересные развлечения.

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Улицы Риги вновь заполнились настоящими джентльменами и леди, двойниками великого Холмса и его верного друга-коллеги доктора Ватсона, а также другими яркими героями знаменитых приключений Конан Дойля.

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Участники праздники начали собираться после полудня на ступеньках здания Национального Художественного музея.

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Затем состоялось традиционное шествие до главной сцены праздника, которой в этом году стала эстрада Верманского парка.

Источник: RusDelfi
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