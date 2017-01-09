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В праздничные выходные с Рождества по 1 января Рижские центры туристической информации (ЦТИ) посетили на 17% туристов больше, чем в прошлом году, свидетельствуют данные Рижского бюро по развитию туризма (РБРТ).

Больше всего посетителей было из России. По словам руководителя рижских центров туристической информации Зане Курсите, статистика показывает, что общее число посетителей увеличилось почти на одну пятую часть. Как и каждый год, сразу после Рождества чувствуется резкий приток российских туристов – по предварительным данным, они могут составлять 20% от всех посетителей.

"Также 29 декабря мы наблюдали значительный интерес молодежи из общины Тэзе", - рассказала она.

Большинство иностранных гостей неизменно интересуют экскурсии по городу, популярные достопримечательности, различные мероприятия и концерты.

Наибольшая активность была в центре туристической информации на Ратушной площади – его посетили 73% всех гостей. Далее следовали ЦТИ на ул. Калькю и на Рижском международном автовокзале.

Информация о туристическом предложении Риги предоставляется в ЦТИ на Ратушной площади, площади Ливу и на Рижском международном автовокзале. Во всех центрах доступны консультации и информационные материалы, а в ЦТИ на Ратушной площади и платные услуги.