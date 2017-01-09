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С сегодняшнего дня рижане могут записаться на бесплатные курсы латышского языка, сообщает Рижская дума.

Думский департамент по вопросам образования, культуры и спорта, рассмотрев поданные на конкурс заявки, выделил финансирование для организации курсов восьми учреждениям. На бесплатные курсы могут записаться те, кто декларировал свое место жительства в Риге.

В этом году на курсы выделено 128,2 тыс. евро, что позволит изучать латышский язык более чем 1200 рижанам. С 2011 года, когда Рижская дума впервые организовала такие курсы, они пользуются большим спросом среди горожан.