Рижане могут записаться на бесплатные курсы латышского языка (8)

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Общество | 9 января 2017 года, 08:20

С сегодняшнего дня рижане могут записаться на бесплатные курсы латышского языка, сообщает Рижская дума.

Думский департамент по вопросам образования, культуры и спорта, рассмотрев поданные на конкурс заявки, выделил финансирование для организации курсов восьми учреждениям. На бесплатные курсы могут записаться те, кто декларировал свое место жительства в Риге.

В этом году на курсы выделено 128,2 тыс. евро, что позволит изучать латышский язык более чем 1200 рижанам. С 2011 года, когда Рижская дума впервые организовала такие курсы, они пользуются большим спросом среди горожан.

Комментарии 8
Крик 12 часов назад
Какой теперь в этом смысл? Лабритов больше уехало отсюда чем других национальностей и теперь они осваивают Европейские языки, так зачем же нам не латышам, быть на подножном корме??
Территорию разрезали как пирог Скандинавы, а мы будем с ними разве на латышском разговаривать? Сомневаюсь.
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Gustaf 12 часов назад
Просто кому-то из чиновников больше некуда родственников устроить, вот и открыли очередную лавочку за народные деньги
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Alex 12 часов назад
При чём здесь латышский язык ,если составами в Латвию гонят американские танки ? Пойду в подвал бомбоубежище устраивать ,чего время терять...
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