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Ежедневная газета "Вести сегодня" с 1 февраля будет называться "Сегодня". О причинах такого решения рассказал главные редактор издания Андрей Шведов.

"Во-первых, тем самым подчеркиваем уникальность нашего издания - мы являемся единственным в 28 станах ЕС ежедневной газетой на русском языке. Для ежедневной газеты больше подходит название "Сегодня"", - рассказал он.

По словам Шведова, есть и вторая причина.

"Во-вторых, сменой названия мы отмечаем преемственность и корни нашей газеты. Издавна в Латвии жили поколения людей, для которых русский язык был родным. В период с 1919 по 1940 год они черпали новости из независимой газеты "Сегодня" - самого крупного и содержательного русского печатного издания довоенной Прибалтики. Позже традиции русской прессы Латвии продолжила легендарная "Советская молодежь", которая в девяностых годах прошлого века сменила название на "СМ-Сегодня", а замет и на "Вести сегодня". Круг замкнулся. Просим любить и жаловать", - сказал главный редактор издания.

История газеты "Вести Сегодня" связана с газетой латвийской республиканской "Советской молодежи" ("СМ"), тираж которой в 89-90 гг. прошлого века достигал почти миллиона экземпляров.

В 1999 году из-за непреодолимых финансовых и юридических трудностей "СМ" была закрыта. По тем же причинам не удалось сохранить и ее историческое название. Последний номер "СМ" вышел в свет 24 июля 1999 года, а уже 26 июля поступил в продажу первый номер новой ежедневной газеты "Вести Сегодня".

"Вести Сегодня" выпускается Издательским домом Vesti и является единственной полноцветной полноформатной (А2) ежедневной газетой на русском языке в Латвии.