НВС довольны: в Земессардзе вступили почти 900 латвийцев (9)
Общество | 9 января 2017 года, 15:35
В прошлом году ряды Земессардзе пополнились почти 900 гражданами Латвии, рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT будущий командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.
Он считает это хорошим показателем.
По словам Калниньша, средний срок, который человек проводит в рядах Земессардзе, составляет восемь лет. В течение трех лет земессарг обучается, а остальные пять лет представляет из себя реальную силу для обороны государства.
Калниньш вновь напомнил, что Латвия в свое время решила идти по пути профессиональной армии, и обязательный призыв восстанавливать не планируется. Восстановление обязательной военной службы значительно уменьшит боеготовность страны, подчеркнул он.
Кто и где на них работать будет эти 8 лет? Где брать деньги на их содержание, если не увеличивается число рабочих мест и продолжается отток населения за границу в поисках счастья..?
17
Ответить
Как это символично: 900 секунд=900 мэжа бралисов, по секунде на каждого
13
Ответить
да.А разве сейчас не так??? Одна половина указывает другой как жить и сколько платить.Мы же знаем кто сидит в кабинетах,а кто крутит гайки.
10
Ответить
Показать все (9)