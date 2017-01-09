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В прошлом году ряды Земессардзе пополнились почти 900 гражданами Латвии, рассказал в передаче "900 секунд" на телеканале LNT будущий командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Он считает это хорошим показателем.

По словам Калниньша, средний срок, который человек проводит в рядах Земессардзе, составляет восемь лет. В течение трех лет земессарг обучается, а остальные пять лет представляет из себя реальную силу для обороны государства.

Калниньш вновь напомнил, что Латвия в свое время решила идти по пути профессиональной армии, и обязательный призыв восстанавливать не планируется. Восстановление обязательной военной службы значительно уменьшит боеготовность страны, подчеркнул он.