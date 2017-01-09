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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ об установлении безвизового порядка въезда и выезда на территорию республики для граждан 80 иностранных государств, в том числе Латвии. Об этом сообщила пресс-служба белорусского лидера.

"Документом устанавливается безвизовый порядок въезда в Белоруссию на срок не более пяти суток при въезде через пункт пропуска через Государственную границу Национальный аэропорт Минск для граждан 80 государств", - отмечается в документе.

Указ распространяется на 39 стран Европы, включая весь Евросоюз, а также Бразилию, Индонезию, США и Японию.

"В первую очередь, это благоприятные в миграционном плане страны, стратегические партнеры Белоруссии, государства, в одностороннем порядке установившие безвизовый режим в отношении белорусских граждан", - пояснили в пресс-службе.

Правила распространяются также на неграждан Латвии и лиц без гражданства Эстонии.

Документ направлен на активизацию путешествий "бизнесменов, туристов, частных лиц, имеющих общегражданские паспорта, и не будет распространяться на иностранцев, осуществляющих официальные поездки: дипломатические, служебные, специальные и иные приравненные к ним паспорта во внимание приниматься не будут".

Для граждан Вьетнама, Гаити, Гамбии, Гондураса, Индии, Китая, Ливана, Намибии, Самоа обязательным дополнительным требованием является наличие в документе для выезда за границу действительной многократной визы государств ЕС или Шенгенской зоны с отметкой о въезде на их территорию, а также авиабилетов с подтверждением в них вылета из Национального аэропорта Минск в течение 5 дней с даты въезда.

Устанавливаемый порядок безвизового передвижения, отмечается в документе, не распространяется на лиц, прибывающих в Белоруссию авиарейсами из России, а также намеревающихся осуществить вылет в аэропорты России (данные рейсы являются внутренними, пограничный контроль на них не осуществляется). Указ вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Источник: ИТАР-ТАСС