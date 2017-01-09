В ближайшие месяцы в Риге может подорожать отопление (3)
Общество | 9 января 2017 года, 17:38
Тариф предприятия Rīgas siltums на отопление в феврале и марте этого года может немного повыситься, сообщила представитель предприятия Яна Розе.
В январе тариф на теплоэнергию сохранится в прежнем размере - 42,54 евро за мегаватт-час без налога на добавленную стоимость (НДС), что на 10% меньше, чем год назад.
Розе отметила, что тариф на отопление в Риге самый низкий среди крупнейших городов Латвии.
С учетом прогнозируемого повышения цены природного газа в феврале тариф на отопление в столице может увеличиться до 43,47 евро за мегаватт-час, а в марте - до 44,39 евро за мегаватт-час.
можете не сообщать- народу похрену.Сколько скажете,столько и заплатит.
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neredzu neko traku , normālas pilsētas izmaksas (p.s. man 150 eur pietiek vairāku gadu apkurei )
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Tas ir 148 reizi za 25 gadovs?
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