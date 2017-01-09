Вниманию водителей: в Курземе идет дождь, дороги обледенели (1)
Общество | 9 января 2017 года, 18:03
В Курземе идет дождь и на дорогах образуется обледенение, информирует Latvijas Valsts ceļi (LVC).
Оперативная информация свидетельствует, что по части дорог в Курземе езда осложнена - по направлению в Лиепаю (недалеко от Биксти) и на Вентспилсском шоссе между Талси, Кандавой и Кулдигой.
Kurzemē vietām līst un uz autoceļiem veidojas apledojums. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/zCe0RzuHrq— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 9, 2017
Автоводители призываются ездить внимательно и выбрать скорость и манеру езды, отвечающую погодным условиям.
а LVC попивают пивко как обычно????
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