Вниманию водителей: в Курземе идет дождь, дороги обледенели (1)

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Общество | 9 января 2017 года, 18:03

В Курземе идет дождь и на дорогах образуется обледенение, информирует Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Оперативная информация свидетельствует, что по части дорог в Курземе езда осложнена - по направлению в Лиепаю (недалеко от Биксти) и на Вентспилсском шоссе между Талси, Кандавой и Кулдигой.

Автоводители призываются ездить внимательно и выбрать скорость и манеру езды, отвечающую погодным условиям.

Комментарии 1
442 часа назад
а LVC попивают пивко как обычно????
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