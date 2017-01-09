Общество |

В Курземе идет дождь и на дорогах образуется обледенение, информирует Latvijas Valsts ceļi (LVC).

Оперативная информация свидетельствует, что по части дорог в Курземе езда осложнена - по направлению в Лиепаю (недалеко от Биксти) и на Вентспилсском шоссе между Талси, Кандавой и Кулдигой.

Kurzemē vietām līst un uz autoceļiem veidojas apledojums. Brauciet uzmanīgi! pic.twitter.com/zCe0RzuHrq — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) January 9, 2017

Автоводители призываются ездить внимательно и выбрать скорость и манеру езды, отвечающую погодным условиям.