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Заразиться инфекционным заболеванием в Латвии можно не только при переливании крови, но и при посещении зубного врача. Об этом пишет газета Latvijas Avīze.

В прошлом году Национальная служба здоровья приняла решение о приостановке деятельности девяти стоматологических клиник, так как было констатировано несоответствие правовым требованиям, в том числе касающимся вопросов гигиены, что подвергало риску здоровье и жизнь людей. Большинство этих клиник находятся в Риге или Рижском регионе, пишет LA.

В шести случаях все требования были выполнены, однако три клиники по-прежнему не могут возобновить свою деятельность. В прошлом году Национальная служба здоровья также получила иск с предположением о том, что воспользовавшись услугами стоматологической клиники, человек заразился гепатитом С. В данный момент иск рассматривают специалисты, сообщает газета.

В Латвии нерешенным остается вопрос стерилизации инструментов, используемых при лечении зубов. Бывший министр здравоохранения Гунтис Белевич договорился с президентом Латвийской ассоциации зубных врачей Андисом Паэглитисом о том, что во всех стоматологических клиниках должны использоваться автоклавы – специальное оборудование для стерилизации инструментов, тогда как от стерилизаторов с горячим воздухом необходимо отказаться. Было достигнуто соглашение с правительством о том, что с 1-го января 2018 года новое оборудование должно в обязательном порядке использоваться во всех клиниках, сообщает LA.

Между тем, по словам бывшего советника главы Минздрава Гинтса Цирулиса, в других странах уже давно не используются стерилизаторы с горячим воздухом.

В 2016 году Национальная служба здоровья провела в стоматологических кабинетах и учреждениях 337 проверок, в 249 случаях или 83% были констатированы разного рода нарушения.

Напомним, в середине декабря прошлого года сообщалось, что за последний год при помощи новейших технологий Государственный центр доноров крови выявил 25 доноров, болевших гепатитом С. Были подозрения, что в результате переливания крови пациенты могли заразиться. В целом от этих 25 доноров 28 больниц получили 195 компонентов крови.

Позднее в Минздраве сообщили, что вирус гепатита С не обнаружен в крови ни одного из 25 доноров, у которых был гепатит С.