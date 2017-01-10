Общество |

Экс-президент Вайра Вике-Фрейберга, с помощью посредника, получила место на Первом Рижском Лесном кладбище, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте. Об этом пишет газета Diena.

Согласно имеющимся в распоряжении издания документам, договор о резервации семиместного участка размером 21 кв.м. был заключен 2 декабря 2014 года.

Ambīcijas tai saulē – septiņvietīgs kaps "pa blatu" https://t.co/r1ASpPDZUk — Diena (@DienaLv) January 10, 2017

Как выяснило издание, получить место на Первом и Втором Лесном кладбище "со стороны" невозможно.

Специалист Департамента жилья и среды Рижской думы Кришс Норис объяснил, что часть Первого кладбища является закрытой, а место там может получить только тот, у кого на этом кладбище похоронены родственники. Но, по его словам, и им места уже может не хватить, так как не хватает территории.

Несмотря на это, Вике-Фрейберга получила "элитное" место, но ни она, ни другие учреждения не захотели это прокомментировать.

Diena отмечает, что интерес к месту на кладбище появился у экс-президента после проблем со здоровьем, о которых стало известно летом 2011 года. Спустя два года уполномоченное лицо Вике-Фрейберги, Даина Ласмане, проинформировала Рижскую думу, что экс-президент хотела бы получить "солидное" место на Первом Лесном кладбище. Тогда ей было отказано, так как это не входит в список привилегий бывших президентов.

В 12 пункте Закона об обеспечении деятельности президента отмечается, что "расходы на похороны и содержание могилы президентам и бывшим президента покрывает государство".

Это означает, что похороны и содержание могилы Вике-Фрейбергу будут осуществляться за счет государства, но о больших привилегиях, например, в виде выбора места захоронения, в Законе не упоминается.

Издание подчеркивает, что, видимо, Вике-Фрейберга считает по другому. Так как первоначальный план не сработал, она начала искать другие рычаги влияния, чтобы получить желаемое место. Так, Diena смогла получить документ от тогдашнего руководителя Канцелярии президента Гундара Даудзе за 8 января 2014 года, который адресован мэру Риги Нилу Ушакову. В документе Даудзе просит "зарезервировать два земельных участка для исполнения 12-го пункта Закона об обеспечении деятельности президента". Вместе с тем, Канцелярия президента передала список с неформальными пожеланиями, отмечает Diena.

Даудзе отказался отвечать, проинформировал ли он представителей Рижской думы, что участок нужен именно на Первом Лесном кладбище и именно Вике-Фрейберге.

Сегодняшний руководитель Канцелярии президента Гунтис Пукитис сообщил, что в бухгалтерии учреждения таких документов не зарегистрировано.

Однако в распоряжении Diena есть документ, который был подписан две недели спустя исполнительным директором Риги Юрисом Радзевичем, где он ссылается на устную договоренность с Канцелярией и просит Департамент жилья и среды зарезервировать два участка на Первом Лесном кладбище.

"С учетом политического давления со стороны Канцелярии, которое нельзя было игнорировать, исполнительный директор и представитель экс-президента в начале 2014 года пришли напрямую к руководству Лесного кладбища, которое показало несколько мест и они выбрали подходящий участок. Сегодня уже никто из этого руководства на кладбище не работает", - рассказал изданию источник правления кладбища.