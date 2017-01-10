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В январе 2017 года вступают в силу новые правила Рижской думы, касающиеся владельцев собак: усилится контроль за соблюдением требований по содержанию питомцев.

В свою очередь уже с 1 января в соответствии с правительственными правилами введено обязательное чипирование четвероногих. Рижская муниципальная полиция, которая будет следить за выполнением новых предписаний, утверждает: специально со сканером за собаками никто бегать не будет, но все документы должны быть в порядке. Это важно для безопасности – и собак, и людей.

Чип и жетон: как не запутаться?

Поправки к правилам Кабинета министров, утвержденные в 2016 году правительством, требуют: с 1 января 2017 года всем собакам должны быть имплантированы микрочипы, а сам пес – зарегистрирован в базе данных.

В свою очередь, новые обязывающие правила Рижской думы о содержании собак в городе (они еще находятся в стадии утверждения Министерством среды и регионального развития) предусматривают более строгий контроль над животными и штрафы за несоблюдение правил. По информации Департамента среды и жилья Рижской думы, правила вступят в силу уже в январе.

Сразу отметим, что и другие требования, такие, как ежегодную вакцинацию и уплату пошлины, никто не отменял. Потому что ежегодная вакцинация позволяет защитить животных и людей от бешенства, наличие жетона на шее указывает, что за собаку уплачена пошлина самоуправлению. Чип – также очень важная вещь. И не только для путешествующих. Сразу после буйного празднования Нового года социальные сети пестрили объявлениями о потерявшихся во время фейерверков собаках. Так вот, наличие чипа позволяет очень быстро установить и кто хозяин животного, и место его проживания. Также микросхема позволяет найти управу на нерадивых владельцев, которые по какой-то причине выгнали собаку из дома. «Чипирование как инструмент создан для того, чтобы защитить самих животных», – говорит представитель Рижской муниципальной полиции Том Садовскис.

Для ясности поясним, чем чип отличается от жетона, и что такое удостоверение о вакцинации.

Чип – это имплантированная под кожу животного микросхема, размером с пилюлю. Само чипирование представляет безболезненный и безопасный метод идентификации животных. Чип необходим, чтобы в случае потери животного, его можно было легко опознать – узнать имя хозяина и адрес проживания. Чип в отличие от ошейника с номером телефона хозяина – невозможно потерять. Чип вживляет ветеринар, одновременно занося животное в единую базу данных.

Жетон – это значок из металла, который крепится к ошейнику или другим элементам экипировки животного. И его незамедлительно нужно предъявить полицейскому, если тот попросит. Жетон выдается бесплатно в ветеринарных клиникам владельцам тех собак, которые уплатили пошлину на содержание собак. Жетон выдается на основании квитанции об уплате пошлины и прививочном удостоверении, где есть свежая отметка о вакцинации собаки от бешенства.

Удостоверение о вакцинации – это медицинская книжечка, выданная ветеринаром, где содержится информация о сделанных прививках. Обязательной является лишь прививка от бешенства. Остальные – по желанию и рекомендации ветврача.

Какие штрафы грозят хозяевам?

Согласно кодексу Латвийских административных правонарушений (107-я статья), за нерегистрацию животного предусмотрен денежный штраф в размере от 7 до 210 евро для физических лиц, и от 15 до 350 евро для юридических лиц.

Если собаку водят без поводка, не собирают за ней экскременты, допускают, что собака бродяжничает, то есть нарушаются требования по содержанию собаки (106-я статья), то ее владельцу могут вынести предупреждение или оштрафовать на 7-350 евро (физические лица) или на 15-700 евро, с конфискацией животного или без (юридические лица).

Тем, кто избегает уплаты налога (159-я статья) также предусмотрен штраф для физически лиц и членов правления (если речь идет о собачьих питомниках) в размере 140-2100 евро, с отнятием права быть членом правления и занимать определенные должности в коммерческих обществах (или без этого).

Главное знать: за нерегистрацию животного, за неуплату пошлины и недопустимые условия содержания могут призвать к административной ответственности.

В свою очередь, за нарушение обязательных правил Рижской думы, за которые ответственность не предусмотрена в кодексе административных правонарушений, применяются предупреждения и штрафы в размере от 30 до 250 евро, если собака принадлежит физическому лицу, и от 50 до 300 евро, если юридическому. Так, например, оштрафовать могут за то, что человек откажется предоставить возможность считать данные с чипа его животного или будет мешать этому.

Пошлина обязательна, жетон – по желанию

Если в базе данных написано, что «место прописки» собаки в Риге, то собственнику собаки в 2017 году до 1 марта необходимо заплатить пошлину в размере 8,54 евро. У сертифицированного ветеринарного врача, у которого есть договор с Рижской думой, при предъявлении квитанции и при условии выполнения требования календаря вакцинации, владелец собаки может получить жетон, который нужно прикрепить к ошейнику или экипировке.

!Реквизиты для оплаты пошлины на собаку:

Rīgas domes Finanšu departaments Reģ.nr.90000064250 Konta numurs: LV33NDEA0023300000000 Banka: Nordea Bank AB Latvijas filiāle Kods: NDEALV2X

или

Konta numurs: LV74UNLA0023300000000 Banka: AS "SEB banka" Kods: UNLALV2X

В перечислении надо указать: фамилию хозяина собаки, персональный код, адрес и количество собак. Жетон можно получить в ветеринарной клинике, с которой у Департамента жилья и среды заключен договор, предьявив платежный квиток.

Заплатить так же можно и на сайте eriga.lv.

Сейчас от уплаты пошлины освобождены лица с инвалидностью 1-й и 2-й группы, лица с инвалидностью по зрению или слуху 3-й группы, а также государственные учреждения, занимающиеся разведением служебных собак. В свою очередь, 50%-ю скидку имеют пенсионеры, а также владельцы стерилизованных собак. По новым правилам будет отменена скидка в размере 50% для владельцев собак декоративных пород, ростом в холке до 35 см. Более подробно о грядущих изменениях можно почитать в статье «Что нужно знать собаководу: ужесточаются правила регистрации животных».

По новому порядку, ношение жетона собакой больше не является обязательным требованием. У владельцев собак после уплаты пошлины есть выбор – отправиться к ветеринару и получить жетон или быть готовым показать документы, удостоверяющие что пошлина уплачена, а собака вакцинирована.

Если хозяин собаки все же хочет получить жетон, то ему после уплаты пошлины необходимо наведаться к сертифицированному ветеринарному врачу (их список есть на сайте Департамента среды и жилья РД) и предъявить удостоверение о прививках, где будет отметка о сделанной прививке от бешенства, и квитанцию об уплате пошлины на содержание собаки. Жетон выдается только при наличии этих двух документов. И, как уже говорили, жетон необходимо носить либо на ошейнике собаки, либо на частях экипировки.

Собачья прописка: зачем она нужна?

Но главный вопрос горожан звучит так: как Рижская муниципальная полиция планирует осуществлять контроль? Будут ли проводиться рейды и выискиваться владельцы нечипированных собак и когда?

По словам представителя Рижской муниципальной полиции Тома Садовскиса, основная задача – не наказать хозяина собаки штрафом, а добиться того, чтобы были в порядке все документы, а у животных была приемлемая среда обитания.

«В нормативных актах сказано, что у каждого жителя Риги должно быть место декларирования. Но полиция не стоит на улице и не проверяет у всех прохожих, задекларированы ли они. Такие проверки происходят только тогда, когда человек попадает в поле зрения полиции или совершил правонарушение: заодно у него проверяется и декларация места жительства, и другие документы.

Также и с собаками. В момент, когда владелец собаки со своим питомцем привлек внимание полицейского (например, пес не был на поводке в парке), то проверяются все данные: есть ли документы, заплачена ли пошлина, сделаны ли прививки. Эту всю информацию полицейские проверяли и раньше. Теперь будут проверять и на наличие чипа. Но каждому хозяину собаки важно знать: проверки осуществляются не для того, чтобы кого-то наказать, а прежде всего для безопасности людей и во благо их питомцам», – утверждает Садовскис.

Сканеры еще не закуплены

Сейчас Рижская муниципальная полиция только организует конкурс по закупке устройств, считывающих имплантированные микросхемы. Сколько времени займет процедура – не известно. Но в январе собаководов будут проверять еще по старинке. По информации Рижской муниципальной полиции, на приобретение сканеров и выполнение требований Кабинета министров потребуется примерно 11 000 евро.

Поэтому пока приоритеты и режим работы Рижской муниципальной полиции в отношении собак в этом году останутся неизменными: в первую очередь проверять будут, как собачники убирают экскременты за своими питомцами, и водят ли своих любимцев гулять на поводке (о том, какие правила должны соблюдать владельцы собак, читайте здесь). Третья важная миссия – проверять, в каких условиях содержится животное. Об этих нарушениях полиция информирует Продовольственно-ветеринарную службу.

В социальных сетях ходят слухи, что муниципальная полиция будет проверять наличие чипа по чеку. Однако полиция эту информацию отрицает. Предъявлять чеки о проведенном чипировании полиции не нужно.

Сами владельцы собак со всей серьезностью отнеслись к новым требованиям. И уже в декабре активность по обязательной регистрации собак сильно возросла. На текущий момент в стране чипированы и зарегистрированы 68 000 собак. Если в первые месяцы 2016 года микросхемы вживлялись по тысячи собак в месяц, то в декабре уже 16 089 псов прошли регистрацию. И больше всего псов зарегистрировано в Риге - 19 977. По данным FEDIAF (The European Pet Food Industry) за 2014 год, в Латвии проживало 260 000 собак, а на начало 2016 года из них зарегистрировали только 44 000. По прогнозам экспертов, требование обязательной регистрации и чипирования приведут к тому, что в год владельцы будут регистрировать до 28 000 собак.