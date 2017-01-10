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Депутаты комитета по социальным вопросам Рижской думы на сегодняшнем заседании постановили выделить 1,65 млн евро на доставку и раздачу еды социально незащищенным рижанам.

Эти средства выделены на обеспечение услуги в 2017 году.

Получать еду имеют право лица, которым Рижская социальная служба предоставила статус нуждающейся семьи или лица, а также семьи или лица, чей уровень доходов не превышает уровня доходов, на основании которого присуждается статус малообеспеченной семьи или лица.

фото: Gatis Dieziņš/LETA