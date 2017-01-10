На еду для социально незащищенных рижан потратят 1,65 млн евро
Общество | 10 января 2017 года, 11:24
Депутаты комитета по социальным вопросам Рижской думы на сегодняшнем заседании постановили выделить 1,65 млн евро на доставку и раздачу еды социально незащищенным рижанам.
Эти средства выделены на обеспечение услуги в 2017 году.
Получать еду имеют право лица, которым Рижская социальная служба предоставила статус нуждающейся семьи или лица, а также семьи или лица, чей уровень доходов не превышает уровня доходов, на основании которого присуждается статус малообеспеченной семьи или лица.
фото: Gatis Dieziņš/LETA