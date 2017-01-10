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В одном из латвийских ресторанов сети Gan Bei клиентов приветствуют, в первую очередь, на русском языке и только потом на государственном. С таким заявлением к порталу skaties.lv обратился некий латвиец по имени Янис.

"Разве это нормально, что в ресторанах Gan Bei с посетителями здороваются сначала на русском и только потом на латышском? Что подумают зарубежные туристы, с которыми здороваются по-русски? За границей подобного не случалось, чтобы клиента приветствовали не на государственном языке! Совсем не классное ощущение. Думаю, это своего рода услужливость русскоязычным", - пишет Янис.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда русский язык становится почвой для возмущения.

Так, сравнительно недавно Рижская молодежная организация Национального объединения Visu Latvijai! – TB/LNNK обратилась к президенту Латвии Раймонду Вейонису, депутатам Сейма и министрам с просьбой дистанцироваться от выводов Экспертной группы по сплочению общества, которая дает позитивную оценку использованию русского языка в коммуникации политиков.

Молодых людей волнует "большая роль русского языка в обществе".

Фото: LETA/ Rebeka Žeire