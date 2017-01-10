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Из Добельской больницы выписаны трое детей, которые на минувшей неделе были найдены в квартире с умершими родителями и младенцем.

Как информировала председатель Сиротского суда Добельского района Сандра Лапинска-Лейере, после выписки из больницы дети отправлены в центр поддержки семей и детей, где получат социальную реабилитацию.

Лапинска-Лейере пояснила, что Сиротский суд получил заявление об опеке оставшихся без родителей детей. В связи с чем собираются и изучаются необходимые документы. Вопрос об опеке будет приниматься в ближайшее время. Когда именно в Сиротском суде не смогли сказать.

Ранее сообщалось, что сиротский районный суд уже на этой неделе может принять решение о передаче осиротевших детей, на попечение родственников.

"Близкие родственники выразили желание заботиться о детях. Сейчас проводятся проверки, чтобы выяснить, насколько этим людям можно доверять и на следующей неделе Сиротский суд вынесет свое решение. В этом плане ситуация внушает оптимизм", - указала Старший консультант Добельского самоуправления Дзинтра Матисоне.

Также представитель социальной службы Инессе Голдберга подтвердила, что в службе была как бабушка детей, так и родственники из Риги: "Но о правах опеки решение принимает Сиротский суд", - сказала она.

Как сообщалось, 3 января родители были найдены в квартире мертвыми и, как предполагается, они погибли от передозировки. Несколько дней четверо их малолетних детей провели в квартире вместе с мертвыми родителями. 9-месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были истощены.

Факт смерти родителей вскрылся только после того, как мать погибшей женщины обратилась в полицию, потому что не могла дозвониться до дочери. Прибыв на место происшествия, полиция увидела, что в квартире открыто окно и слышен детский плач. Полиция вызвала спасателей, которые проникли в квартиру, где нашли мертвыми мужчину 1966 г. рожд. и женщину 1993 г. рожд., а под кроватью находился труп 9-месячного ребенка. Установлено, что он умер от голода.

Как ранее писал портал Skaties.lv со ссылкой на TV3, спустя несколько дней журналисты TV3 выяснили, что это была семья цыган. Национальность может быть не играла бы такую большую роль, говорится в телесюжете программы TV3 Ziņas, если бы не горькая реальность, когда сравнительно небольшая цыганская община в Латвии плохо интегрирована в общество и сталкивается с дискриминациями. Особенно на рынке труда, что выталкивает такие семьи в зону нищеты и бедности.