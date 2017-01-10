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Житель Латвии в начале января выиграл в лотерею Eurojackpot 596,446 тысячи евро, сообщила компания Latvijas Loto.

Личные данные игрока не указываются. Как отметили в компании, игрок правильно отгадал пять номеров и один дополнительный.

"Счастливый билет он оформил в интернете. Латвиец вложил в лотерею 8 евро, купив билет с двумя вариантами на два розыгрыша", — говорится в пресс-релизе компании.

Тем временем, как пишет портал sputniknewslv.com, о выигрыше мужчина узнал только 10 января.

"Сначала не понял, насколько большой выигрыш, – подумал, что 596 евро. Но когда осознал сумму выигрыша, начал фотогрaфиpoвaть экран компьютера. На счастливом билете Eurojackpot были отмечены дни рождения жены и детей. Единственное число, которое не совпало, – это день моего рождения", — рассказал победитель.

Стоит отметить, что в декабре 2016 года другой житель Латвии выиграл в лотерею Viking Lotto рекордную сумму — 815 001 евро.

Фото: LETA/ Diāna Lozko