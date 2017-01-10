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Агентство CASTING BRIDGE и студия KULTFILMA приглашают учеников средней школы принять участие в кастинге на главную роль в новом латвийском фильме "Духи в снежном вихре" ("Dvēseļu putenis"), а также на другие роли в этой ленте.

Для участия в кастинге фильма, который будет снят по одноименному роману латвийского писателя Александра Грина, приглашаются и мальчики, и девочки. Каждый подавший заявку или порекомендовавший своего знакомого школьник сможет принять участие в съемках массовых сцен.

Главными героями романа являются братья Артур и Эдгарс Ванагсы, которые вместе со взрослыми переживают тяготы и лишения Первой мировой войны.

Заявки можно присылать до 10 февраля на мейл info@castingbridge.lv с пометкой "Kastings filmai "Dvēseļu putenis". В ответ на заявку организаторы кастинга пришлют информацию о том, где и когда его можно будет пройти. Информация о кастинге также имеется в большинстве рижских школ.

Съемки ленты планируется начать в мае этого года.