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На прошлой неделе, когда православные и староверы 7 января отмечали Рождество, Ригу заполонили туристы из России. Как пишет Kasjauns, в минувшие выходные рестораны, кафе и магазинчики в старом городе были переполнены русскоговорящей публикой.

О том, что они думают о Риге, можно узнать из социальных сетей, где гости столицы Латвии делятся впечатлениями об увиденном со своими друзьями в России.

Российские туристы обсуждают Ригу

"Читаю запоем, запиваю вино кофе, утопаю в снегу в красивейшем городе, влюбляюсь в Веру Полозкову", - пишет в своем профиле социальной сети Instagram некая студентка из Санкт-Петербурга Дарья Крутикова. Подружка девушки оставляет под фото комментарий "о волшебная Рига, готова молиться на этот сказочный город".

О своей любви к Риге пишет и другая путешественница из России Александра Жукова.

Россиянка Алина Тимуровна пишет, что ее завораживают домики и "волшебные огни" в Старой Риге, которая публикует в своем Instagram целую серию фотографий, на которых запечатлены улочки Риги.

Эти домики завораживают)#riga #winterfairytale #cityview A photo posted by Alina (@alina_timurovna_) on Jan 9, 2017 at 5:23am PST

Везде горячее вино и беспроводной интернет!

Неожиданно удивлена красотой Риги Анастасия Финадеева, которая пишет, что вокруг красивые исторические здания, везде глинтвейн и беспроводной интернет. Также россиянка восхищается витражами рижского Домского собора.

Какая красивая Рига я не ожидала :) 1. Глинтвейн везде 2. Wifi везде 3. Красивые исторические здания #me#and#myselfiestickadventures#riga#so#beautiful#vacation#time#eurotrip#selfie#lalala A photo posted by Anastasia Finadeeva (@finadeeva) on Jan 8, 2017 at 3:29am PST

Сзади прекраснейшие витражи Домского собора, которые фотография не может передать, так как выбор нужно было сделать в пользу витражей или #selfie Выбор очевиден. #срочнонуженновыйтелефон#riga#latvia#domecathedral#myunexpected#vacation#godblesstheselfiestick A photo posted by Anastasia Finadeeva (@finadeeva) on Jan 9, 2017 at 5:18am PST

Фотограф из Санкт-Петербурга Павел Демичев на Домской площади познакомился с одним из торговцев Орестом Калнберзинем. "У Ореста Калнберзиня самый красивый ярмарочный домик и оочень вкусный глинтвейн на Домской площади в Риге".

После поездки ломаются негативные стереотипы о латышах

Позитивными впечатлениями от поездки в Ригу делится в социальной сети россиянка под ником Underknee. Она пишет, что после недолгого пребывания в Латвии она забыла весь негативизм и стереотипы , которые слышала о латышах на родине (в России).

"Улетая из Риги хочется отметить то что все стереотипы которые были заброшены в мой "рюкзак" теми кто бывал там, хочется выкинуть. Что я собственно и сделала. От чего-то многие говорили о грубости, предвзятости и недолюбливании россиян. Я встретила только одну хейтершу за все пребывание и общение , но её бесили все люди впринципе. Остальные же, были приветливы, общительны и дружелюбны, чуть ли не каждый с кем мы успели пообщаться советовали посетить интересные места. Однократно нас даже приняли за семью латвийцев. Не мудрено, все кого встречала говорили на русском, и стар и млад. Впечатления остались только позитивные, единственным минусом был мороз, суровый такой", - написала девушка.

Также россиянка нахваливает кафе на Рижском центральном рынке, где воссоздана обстановка конца 80-х, начала 90-х годов, где подают вкуснейшие латышские блюда, а именно маринованную селедку с творогом.

Если полистать социальную сеть под хештегом #riga, то можно найти еще много добрых и положительных отзывов от россиян, посетивших Латвию этой зимой. "Рига! Абсолютно открыточный и какой-то волшебный город. Кажется, я влюбляюсь".