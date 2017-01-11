Российские туристы о Риге: после поездки ломаются стереотипы о латышах (53)

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Общество | 11 января 2017 года, 07:05

На прошлой неделе, когда православные и староверы 7 января отмечали Рождество, Ригу заполонили туристы из России. Как пишет Kasjauns, в минувшие выходные рестораны, кафе и магазинчики в старом городе были переполнены русскоговорящей публикой.

О том, что они думают о Риге, можно узнать из социальных сетей, где гости столицы Латвии делятся впечатлениями об увиденном со своими друзьями в России.

Российские туристы обсуждают Ригу

"Читаю запоем, запиваю вино кофе, утопаю в снегу в красивейшем городе, влюбляюсь в Веру Полозкову", - пишет в своем профиле социальной сети Instagram некая студентка из Санкт-Петербурга Дарья Крутикова. Подружка девушки оставляет под фото комментарий "о волшебная Рига, готова молиться на этот сказочный город".

О своей любви к Риге пишет и другая путешественница из России Александра Жукова.

Как-то раз, северная мастерица @tramountana назвала Ригу городом - ворожеей: так я влюбилась в место, в котором ещё ни разу не была. Как это часто случается, свидание случилось быстрее, чем можно было надеяться, и, как бывает еще чаще, не совсем так, как ожидалось... И пусть полюбоваться красавицей-ворожеей удалось лишь после захода солнца, зато - в окружении мистических огней рождественского убранства

A photo posted by Alexandra Zhukova (@still_alice) on

Россиянка Алина Тимуровна пишет, что ее завораживают домики и "волшебные огни" в Старой Риге, которая публикует в своем Instagram целую серию фотографий, на которых запечатлены улочки Риги.

Эти домики завораживают)#riga #winterfairytale #cityview

A photo posted by Alina (@alina_timurovna_) on

Везде горячее вино и беспроводной интернет!

Неожиданно удивлена красотой Риги Анастасия Финадеева, которая пишет, что вокруг красивые исторические здания, везде глинтвейн и беспроводной интернет. Также россиянка восхищается витражами рижского Домского собора.

Фотограф из Санкт-Петербурга Павел Демичев на Домской площади познакомился с одним из торговцев Орестом Калнберзинем. "У Ореста Калнберзиня самый красивый ярмарочный домик и оочень вкусный глинтвейн на Домской площади в Риге".

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После поездки ломаются негативные стереотипы о латышах

Позитивными впечатлениями от поездки в Ригу делится в социальной сети россиянка под ником Underknee. Она пишет, что после недолгого пребывания в Латвии она забыла весь негативизм и стереотипы , которые слышала о латышах на родине (в России).

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"Улетая из Риги хочется отметить то что все стереотипы которые были заброшены в мой "рюкзак" теми кто бывал там, хочется выкинуть. Что я собственно и сделала. От чего-то многие говорили о грубости, предвзятости и недолюбливании россиян. Я встретила только одну хейтершу за все пребывание и общение , но её бесили все люди впринципе. Остальные же, были приветливы, общительны и дружелюбны, чуть ли не каждый с кем мы успели пообщаться советовали посетить интересные места. Однократно нас даже приняли за семью латвийцев. Не мудрено, все кого встречала говорили на русском, и стар и млад. Впечатления остались только позитивные, единственным минусом был мороз, суровый такой", - написала девушка.

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Также россиянка нахваливает кафе на Рижском центральном рынке, где воссоздана обстановка конца 80-х, начала 90-х годов, где подают вкуснейшие латышские блюда, а именно маринованную селедку с творогом.

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Если полистать социальную сеть под хештегом #riga, то можно найти еще много добрых и положительных отзывов от россиян, посетивших Латвию этой зимой. "Рига! Абсолютно открыточный и какой-то волшебный город. Кажется, я влюбляюсь".

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Комментарии 53
Крик 6 часов назад
Да,да, съездил сюда туристом - попил на малюсеньком кусочке местности в окружении стареньких домиков с "длинной историей", пожрал, в унывающую безлюдную Юрмалу съездил, отдохнул от огромного кол-ва людей у себя на Родине, в гостишке поволялся ничего не делая и что сразу стереотип о латыше поменялся???
А ты дорогой(ая) попробуй найди здесь работу, устрой (спокойно) своего русского ребёнка в такую же школу, павших родственников с георгиевской ленточкой помяни на 9 мая, в судах и прочих тех. осмотрах пообщайся на привычном для тебя языке, осуди без последствий для своего эмоционального состояния (настоящих преступников) и т.,д.
Вот только пройдя по всей этой лестнице - которой впрочем у вас на родине вообще не существует, мы поговорим о понятие "стереотип" и латыш.
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Дора 5 часов назад
Ах, как сладенько и приторно... Бросай, девочка, свой С.-Петербург и перебирайся в такую замечательную Латвию.Хлебнёшь по полной. Это тебе не фотографироваться в крохотной Старушке.
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Алексей Дроздов 5 часов назад
А кто может сказать про Ригу плохое ? Или про Латвию в целом ?! Это отличная страна , отличный город !!! Приятные люди !!! Сам люблю Латвию и Ригу , не раз там отдыхал ! Всё прекрасно ! Не нужно путать обычных людей Латвии с их политиками .. Это совершенно разные люди ! Езжайте в Латвию и не пожалеети !
6
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