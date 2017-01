Читаю запоем, запиваю вино кофе, утопаю в снегу в красивейшем городе , влюбляюсь в Веру Полозкову • #thestreetnetwork #theweeknd #riga #latvia #vsco #vscocam #russia #kaliningrad #vscorussia #vscolatvia #fashion #fashionblogger #fashiondiaries #style #streetstyle #bestoftheday #bestvacation #travel #travelling #europetrip #Europe #follow4follow #followforfollow #likeforlike #instagramrussia

A photo posted by Даша Крутикова (@dariakrut) on Jan 4, 2017 at 6:39am PST