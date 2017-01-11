Российские туристы о Риге: после поездки ломаются стереотипы о латышах (53)
На прошлой неделе, когда православные и староверы 7 января отмечали Рождество, Ригу заполонили туристы из России. Как пишет Kasjauns, в минувшие выходные рестораны, кафе и магазинчики в старом городе были переполнены русскоговорящей публикой.
О том, что они думают о Риге, можно узнать из социальных сетей, где гости столицы Латвии делятся впечатлениями об увиденном со своими друзьями в России.
Российские туристы обсуждают Ригу
"Читаю запоем, запиваю вино кофе, утопаю в снегу в красивейшем городе, влюбляюсь в Веру Полозкову", - пишет в своем профиле социальной сети Instagram некая студентка из Санкт-Петербурга Дарья Крутикова. Подружка девушки оставляет под фото комментарий "о волшебная Рига, готова молиться на этот сказочный город".
Читаю запоем, запиваю вино кофе, утопаю в снегу в красивейшем городе , влюбляюсь в Веру Полозкову • #thestreetnetwork #theweeknd #riga #latvia #vsco #vscocam #russia #kaliningrad #vscorussia #vscolatvia #fashion #fashionblogger #fashiondiaries #style #streetstyle #bestoftheday #bestvacation #travel #travelling #europetrip #Europe #follow4follow #followforfollow #likeforlike #instagramrussia
О своей любви к Риге пишет и другая путешественница из России Александра Жукова.
Как-то раз, северная мастерица @tramountana назвала Ригу городом - ворожеей: так я влюбилась в место, в котором ещё ни разу не была. Как это часто случается, свидание случилось быстрее, чем можно было надеяться, и, как бывает еще чаще, не совсем так, как ожидалось... И пусть полюбоваться красавицей-ворожеей удалось лишь после захода солнца, зато - в окружении мистических огней рождественского убранства
Россиянка Алина Тимуровна пишет, что ее завораживают домики и "волшебные огни" в Старой Риге, которая публикует в своем Instagram целую серию фотографий, на которых запечатлены улочки Риги.
Везде горячее вино и беспроводной интернет!
Неожиданно удивлена красотой Риги Анастасия Финадеева, которая пишет, что вокруг красивые исторические здания, везде глинтвейн и беспроводной интернет. Также россиянка восхищается витражами рижского Домского собора.
Фотограф из Санкт-Петербурга Павел Демичев на Домской площади познакомился с одним из торговцев Орестом Калнберзинем. "У Ореста Калнберзиня самый красивый ярмарочный домик и оочень вкусный глинтвейн на Домской площади в Риге".
После поездки ломаются негативные стереотипы о латышах
Позитивными впечатлениями от поездки в Ригу делится в социальной сети россиянка под ником Underknee. Она пишет, что после недолгого пребывания в Латвии она забыла весь негативизм и стереотипы , которые слышала о латышах на родине (в России).
"Улетая из Риги хочется отметить то что все стереотипы которые были заброшены в мой "рюкзак" теми кто бывал там, хочется выкинуть. Что я собственно и сделала. От чего-то многие говорили о грубости, предвзятости и недолюбливании россиян. Я встретила только одну хейтершу за все пребывание и общение , но её бесили все люди впринципе. Остальные же, были приветливы, общительны и дружелюбны, чуть ли не каждый с кем мы успели пообщаться советовали посетить интересные места. Однократно нас даже приняли за семью латвийцев. Не мудрено, все кого встречала говорили на русском, и стар и млад. Впечатления остались только позитивные, единственным минусом был мороз, суровый такой", - написала девушка.
Также россиянка нахваливает кафе на Рижском центральном рынке, где воссоздана обстановка конца 80-х, начала 90-х годов, где подают вкуснейшие латышские блюда, а именно маринованную селедку с творогом.
Если полистать социальную сеть под хештегом #riga, то можно найти еще много добрых и положительных отзывов от россиян, посетивших Латвию этой зимой. "Рига! Абсолютно открыточный и какой-то волшебный город. Кажется, я влюбляюсь".
А ты дорогой(ая) попробуй найди здесь работу, устрой (спокойно) своего русского ребёнка в такую же школу, павших родственников с георгиевской ленточкой помяни на 9 мая, в судах и прочих тех. осмотрах пообщайся на привычном для тебя языке, осуди без последствий для своего эмоционального состояния (настоящих преступников) и т.,д.
Вот только пройдя по всей этой лестнице - которой впрочем у вас на родине вообще не существует, мы поговорим о понятие "стереотип" и латыш.