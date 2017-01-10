Общество |

Подачу воды на Лиепскую ферму Jaunauduļi, где от обезвоживания умерли более десяти коров и еще нескольких животных пришлось усыпить, в результате конфликта перекрыли соседи, об этом сообщила 80-летняя хозяйка Jaunauduļi Наталия Барбале.

По словам Барбале, несчастья на ферме начались, когда соседи отключили воду в хлеву.

Как выяснилось, уже лет 10 для того, чтобы напоить скот использовалась вода из недалеко находящегося источника, который расположен в старой котельной и землю под ней арендует один из соседей. Наталия Барбале утверждает, что в один из дней, без предварительного предупреждения, воду перекрыли. Полагая, что сломался насос, вместе с работниками фермы хозяйка отправилась в котельную, однако там они увидели, что насос валяется у котельной, двери которой закрыты на замок.

Хозяйка удивлена такой ситуацией, так как в старую котельную она лично провела электричество, а вода в этом месте бьет из источника. Попытки выяснить ситуацию остались без результата и подачу воды сосед отказался восстановить.

По словам хозяйки, с конкретным соседом конфликтные ситуации происходили часто - летом он вызвал полицию в связи в тем, что стадо коров с фермы перегонялись с одного пастбища на другое, пересекая проселочную дорогу. Полиция в тот раз нарушений не констатировала.

Однако с отключением воды несчастья на этой ферме только начались. После того, как отключили подачу воды из котельной, ее стали привозить из ближайшей речки, однако, когда сломался трактор, для обеспечения фермы водой использовалась находящаяся на территории фермы водяная скважина и колодец. Наталия вызвала ветеринара и тот констатировал, что животные слишком немощные и их надо усыпить. Позднее скоропостижно заболели и умерли еще несколько коров.

Хозяйка допускает, что, возможно, воды было недостаточно, так как в один момент замерз также выведенный на поверхность земли кран, а в колодезном насосе было слишком низкое давление. Сейчас Наталия ожидает результаты экспертизы, которые позволят понять причину гибели животных.

В свою очередь сосед фермерского хозяйства Jaunauduļi Дидзис Амолиньш признал агентству LETA, что подача воды на ферму действительно была отключена. В то же время Амолиньш указал, что был не единственным инициатором этого. Сделано это было по договоренности с еще несколькими соседями. За пару месяцев до этого хозяйка фермы была предупреждена, что пользоваться водой из этой собственности она больше не сможет.

По словам Амолиньша, это не первый раз, когда в этом хозяйстве умирают коровы - такая ситуация здесь длится годами, а ПВС - регулярный гость этой фермы. Ну а кроме того, крупный рогатый скот из Jaunauduļi регулярно сбегал из загонов и вытаптывал посевы на соседских землевладениях.

Как сообщал портал Mixnews, на одной из ферм под Цесисом в большом количестве обнаружены изможденные коровы, а также 16 умерших животных, сообщила представитель Госполиции Синтия Гулбе.

Продовольственно-ветеринарная служба (ПВС) еще 6 января информировала Цесисскую полицию о возможном жестоком обращении с животными в Приекульском крае Лиепской волости. На ферме в ходе проверки было обнаружено несколько десятков истощенных животных, в том числе 16 из них умерли, вероятно, от обезвоживания.

Как сообщила представитель ПВС Илзе Мейстере, по итогам первоначального осмотра можно сделать вывод, что 93 коровы долго не получали питья, что могло стать основной причиной гибели животных, так как еда, хоть и в малых количествах, но все же была доступна.

Мейстере указала, что в хозяйстве не было питьевой воды, так как техника, поставляющая на ферму воду, была сломана.

Также работники ПВС обнаружили шесть коров в настолько плохом состоянии, что их пришлось усыпить.