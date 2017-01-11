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Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что партии правящей коалиции в целом определились с кандидатами на пост мэра Риги.

Выдвижение в качестве кандидата от Нацобъединения Байбы Броки удивило предпринимателя Эрвина Лабановскиса.

«Нацобъединение хочет выдвинуть друга семьи Нила Ушакова Байбу Броку в качестве кандидата на пост мэра Риги. Странный театр получается. Публично критикуем, а в жизни созвучны», - пишет Лабановскис.

NA vēlas izvirzīt N.Ušakovu ģimenes draugu B.Broku,kā savu mēra kandidātu!Dīvains teātris sanāks.Publiski kritizējam,sadzīviski saskandinam! — Ervins Labanovskis (@Labanovskis) January 10, 2017

Недоумение высказывает и официальный Twiiter мотоклуба Dieva suņi.

«Партии выдвинули в качестве кандидатов Кирсиса, Силениекса и Броку. Прекратите этот цирк и выдвиньте сразу Ушакова, для чего эта прелюдия?», - сказано в сообщении.

Partijas uz Rīgas mēru uzrunā Ķirsi V, Silenieku ZZS, Broku NA. Beidziet šo cirku un virziet uzreiz Ušakovu, kam šī jēlā prelūdija?! — MOTOAPVIENĪBA (@DievaSuni) January 10, 2017

Пользователь Nepareizais высказывает свое мнение по выдвижению в качестве кандидата Броки.

«Выдвинуть Броку в качестве кандидата на пост мэра, зная, что для этого нужен доступ к гостайне, которого у Броки нет», - пишет пользователь.

Izvirzīt B.B. kandidēt Rīgas mēra amatam, zinot,ka tam nepieciešama pielaide valsts noslēpumam,kas B.B. ir atteikta ir hm...kā lai maigāk... https://t.co/h3ZuAfmXxp — Nepareizais (@Nepareizais) January 10, 2017

Напомним, ранее стало известно, что Нацобъединение в качестве потенциальных кандидатов на должность мэра Риги рассматривает депутатов Сейма Романа Наудиньша и Рихарда Колса и депутата Рижской думы Байбу Броку.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.