Twitter в недоумении: коалиция выдвинула в мэры Риги "друзей" Ушакова (1)

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Общество | 11 января 2017 года, 08:24

Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что партии правящей коалиции в целом определились с кандидатами на пост мэра Риги.

Выдвижение в качестве кандидата от Нацобъединения Байбы Броки удивило предпринимателя Эрвина Лабановскиса.

«Нацобъединение хочет выдвинуть друга семьи Нила Ушакова Байбу Броку в качестве кандидата на пост мэра Риги. Странный театр получается. Публично критикуем, а в жизни созвучны», - пишет Лабановскис.

Недоумение высказывает и официальный Twiiter мотоклуба Dieva suņi.

«Партии выдвинули в качестве кандидатов Кирсиса, Силениекса и Броку. Прекратите этот цирк и выдвиньте сразу Ушакова, для чего эта прелюдия?», - сказано в сообщении.

Пользователь Nepareizais высказывает свое мнение по выдвижению в качестве кандидата Броки.

«Выдвинуть Броку в качестве кандидата на пост мэра, зная, что для этого нужен доступ к гостайне, которого у Броки нет», - пишет пользователь.

Напомним, ранее стало известно, что Нацобъединение в качестве потенциальных кандидатов на должность мэра Риги рассматривает депутатов Сейма Романа Наудиньша и Рихарда Колса и депутата Рижской думы Байбу Броку.

Муниципальные выборы в Латвии пройдут в начале июня.

Комментарии 1
Мочик4 часа назад
Не понимаю чем не устраивает Ушаков членов мотоциклетного клуба,наверное тем что,каждую весну перекрывает Ригу для того что бы они могли потарахтеть всласть на улицах города.Латышский твитер существует для того,что бы всем было весело.
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