Вике-Фрейберга ответила на ажиотаж вокруг элитного места захоронения (28)

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Общество | 11 января 2017 года, 10:03

Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на своей странице в Facebook ответила на ажиотаж, возникший вокруг информации в СМИ о том, что она с помощью посредника получила место на Рижском 1-м Лесном кладбище, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте. Об этом пишет la.lv.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто смотрит на смерть с принятым в нашем народе отношением", - написала Вике-Фрейберга, процитировав две латышские дайны.

Согласно имеющимся в распоряжении газеты Diena документам, договор о резервации семиместного участка размером 21 кв. м. был заключен Вике-Фрейбергой 2 декабря 2014 года. Между тем, как выяснило издание, получить место на 1-м и 2-м Лесном кладбище "со стороны" невозможно.

Отметим, что действия экс-президента вызвали неодобрение в обществе.

Комментарии 28
леший4 часа назад
всё то же презрение к латыШскому народу, как и было----ничего не поменялось----только стало ещё больше снобизма====ВЫ народ, сидите РОВНО, здесь музыку заказывает Вайра Вобловна!!!
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ПЛ4 часа назад
Вобла Водка - Фрейберга даже на кладбище себе тёплое местечко подискивает. Кондиционер с гробиком то-же заказала?!
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Ипать Бабушкофф4 часа назад
Прихватила козырноее место - это хорошо. На таккое козырное мместо надо сразу переезжать, как урвал...
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