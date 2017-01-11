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Бывший президент Латвии Вайра Вике-Фрейберга на своей странице в Facebook ответила на ажиотаж, возникший вокруг информации в СМИ о том, что она с помощью посредника получила место на Рижском 1-м Лесном кладбище, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте. Об этом пишет la.lv.

"Хочу выразить искреннюю благодарность всем тем, кто смотрит на смерть с принятым в нашем народе отношением", - написала Вике-Фрейберга, процитировав две латышские дайны.

Согласно имеющимся в распоряжении газеты Diena документам, договор о резервации семиместного участка размером 21 кв. м. был заключен Вике-Фрейбергой 2 декабря 2014 года. Между тем, как выяснило издание, получить место на 1-м и 2-м Лесном кладбище "со стороны" невозможно.

Отметим, что действия экс-президента вызвали неодобрение в обществе.