Во время визита премьер-министра Литвы ограничат движение (1)
В связи с рабочим визитом в Латвию премьер-министра Литовской республики Саулюса Сквернялиса, 12 января с 7 часов утра до 13 часов дня запретят остановку и стоянку транспортных средств (за исключением оперативного, дипломатического и транспортных средств со специальными пропусками) на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес. В случае необходимости оставленные здесь транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место стоянки.
12 января в случае необходимости будет ограничено или на короткое время закрыто движение для пешеходов и транспортных средств (за исключением оперативного, дипломатического и транспортных средств Полиции безопасности):
по ул. Екаба и ул. Клостера около здания № 11 на ул. Екаба;
около здания № 24 на ул. Рупниецибас;
около здания № 36 на булв. Бривибас;
по ул. Мейстару на участке от ул. Маза Смилшу до ул. Амату и по ул. Зиргу на участке от ул. Мейстару до ул. Кениню.
Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегаций, будет регулироваться по мере необходимости.
фото: Renāte Briede/LETA