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В связи с рабочим визитом в Латвию премьер-министра Литовской республики Саулюса Сквернялиса, 12 января с 7 часов утра до 13 часов дня запретят остановку и стоянку транспортных средств (за исключением оперативного, дипломатического и транспортных средств со специальными пропусками) на правой стороне булв. Бривибас на участке от здания Рижского окружного суда до ул. Элизабетес. В случае необходимости оставленные здесь транспортные средства будут перемещены на ближайшее разрешенное место стоянки.

12 января в случае необходимости будет ограничено или на короткое время закрыто движение для пешеходов и транспортных средств (за исключением оперативного, дипломатического и транспортных средств Полиции безопасности):

по ул. Екаба и ул. Клостера около здания № 11 на ул. Екаба;

около здания № 24 на ул. Рупниецибас;

около здания № 36 на булв. Бривибас;

по ул. Мейстару на участке от ул. Маза Смилшу до ул. Амату и по ул. Зиргу на участке от ул. Мейстару до ул. Кениню.

Движение общественного транспорта и пешеходов около объектов, которые будут посещать члены делегаций, будет регулироваться по мере необходимости.

фото: Renāte Briede/LETA