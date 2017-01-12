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Архитекторы Юрис Пога и Аустрис Майлитис представили свой проект первого этапа реконструкции самой большой в Риге открытой музыкальной площадки – Большой эстрады в Межапарке. Проект немного футуристический и масштабный –эстрада станет на треть больше, чем сейчас. И уже известна дата сдачи в эксплуатацию: подарок к столетию Латвии завершат реконструировать 18 июня 2018 года.

На данном изображении мы видим самое главное, с чего начинается любая сцена – это вход на эстраду. Гигантская лестница ведет на верхушку холма, который немного "подрос": увеличение количества зрителей ведет и к увеличению размеров эстрады.

Первый этап строительства включает в себя несколько составляющих: появится новая площадка для зрителей – она станет шире и будет приспособлена для проведения XXVI Всеобщего латвийского Праздника песни и XVI Праздника танцев. Будут построены временные деревянные трибуны для выступающих. А уже на втором этапе строительства, после 2018 года, появится новое здание и абсолютно новые трибуны для артистов.

До 2018 года параллельно разовьют необходимую для проведения крупных мероприятий инфраструктуру: электро- и водоснабжение, канализацию и сети сточных вод на проспекте Остас и аллеи Атпутас; на проспекте Янчевска до Зеленого театра; появится вертолетная взлетно-посадочная площадка для чрезвычайных ситуаций; появится новая подъездная дорога от проспекта Виестура до стоянки автобусов участников Праздника песни и танца. Будет решена главная проблема мероприятия: людям, идущим на концерт, больше не придется продираться сквозь череду автобусов участников и оперативного транспорта. У машин будет своя дорога.

Как расположатся главные объекты, хорошо показывает генеральный план. Здесь можно увидеть места для сбора участников на проспекте Янчевска (3), где предусмотрено питание артистов во время репетиций. Также будет построена сеть водоснабжения и канализации, которая для нужд репетирующих будет протянута к Зеленому театру. На плане можно видеть новую проезжую часть для автобусов участников и стоянку (5), а также площадку для экстренной посадки вертолета (4). Здесь же видны сети электро- и водоснабжения, канализации и ливневок на проспекте Остас и аллее Атпутас (2), которые позволяют располагать в разных местах мобильные туалеты и выездные торговые ларьки. Также вдоль проспекта Остас появится освещение.

Площадь имеющейся эстрады – 91 997 квадратных метров. Но этой территории недостаточно, чтобы, как, например, в Эстонии, принимать звезд мирового масштаба, например, Мадонну. Поэтому было принято решение расширить территорию и уже к 2018 году забором обнесут 146 430 квадратных метров территории.

Проект разработан в соответствии с утвержденной в 2013 году Рижским самоуправлением локальной планировкой парка культуры и отдыха Mežaparks.

На данном изображении – вид на эстраду и "зрительный зал" с высоты птичьего полета. И если сейчас трибуны вмещают 7 510 хористов, то в 2018 году будет место для 9 802 певцов, из которых 2292 человека разместятся на временных деревянных трибунах. В свою очередь количество мест для зрителей с 23 000 вырастет до 30 557. И это только сидячих! Стоячих мест будет куда больше.

В рамках проекта планируется построить четыре вышки, которые будут обеспечивать освещение эстрады, а также станут телевизионными и радиовышками, с возможностью "летающей" над эстрадой камерой. В зимнее время вышки будут использоваться как большие прожекторы для Зимнего парка отдыха.

Жизнь будет бурлить и под землей, под эстрадой. Там появятся двухуровневые помещения с гардеробом, туалетами, помещениями для торговли, столовыми, медпунктом и информационным центром. Причем торговые места специально перенесли под землю, чтобы звуки бойкой торговли и запахи еды не мешали проведению концертов, качественному звучанию.

Здание эстрады сохранится в первозданном виде до 2018 год. Места для артистов увеличат за счет деревянных временных трибун. Кстати, временные трибуны – это не современное ноу-хау. Раньше их изготавливали специально к каждому Празднику песни. Так что авторы идеи просто вернулись к древним традициям.

Первый этап реконструкции Большой эстрады в Межапарке по подсчетам проектировщиков обойдется в 23 176 157 евро, включая НДС. Из них 43% финансирования уйдет на подготовку площадки для зрителей, 22% – на оборудование для этой площадки, 25% – на подъездные пути и 10% – на внешние инженерные коммуникации.

Планируется, что первый этап реконструкции будет сдан в эксплуатацию уже 18 июня 2018 года. Точная дата известна, потому что уже сразу после Лиго эстрада примет XXVI Всеобщий латвийский праздник Песни и XVI Праздник танцев.

10 января закупочная комиссия имущественного департамента объявит тендер на строительство первого этапа реконструкции эстрады. Ориентировочно, 10 марта конкурс завершится, и станет известен победитель. Объемные строительные работы начнутся сразу после Пасхи.

Фото: Mežaparka lielās estrādes pirmā posma rekonstrukcijas vizualizācija