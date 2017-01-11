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Возможно, новым автомашинам первые четыре года можно будет проходить техосмотр раз в два года, рассказал заместитель председателя парламентской комиссии по народному хозяйству Ингмар Лидака.

Сегодня комиссия рассматривала инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, которую подписали более 11 тыс. человек.

Комиссия поручила Министерству сообщения до 1 марта подготовить необходимые изменения в законодательных актах, чтобы новые автомашины проходили техосмотр по принципу ''2+2+1''.

Планируется разработать переходные правила, чтобы это регулирование можно было распространить на автомашины, уже находящиеся в эксплуатации, а не только на новые, зарегистрированные после вступления изменений в силу.

Представители Минсообщения и Дирекции безопасности дорожного движения не высказали концептуальных возражений против такого порядка.