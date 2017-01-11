Новым машинам могут разрешить проходить техосмотр раз в два года (+ОПРОС) (18)

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Общество | 11 января 2017 года, 17:29

Возможно, новым автомашинам первые четыре года можно будет проходить техосмотр раз в два года, рассказал заместитель председателя парламентской комиссии по народному хозяйству Ингмар Лидака.

Сегодня комиссия рассматривала инициативу о прохождении техосмотра раз в два года, которую подписали более 11 тыс. человек.

Комиссия поручила Министерству сообщения до 1 марта подготовить необходимые изменения в законодательных актах, чтобы новые автомашины проходили техосмотр по принципу ''2+2+1''.

Планируется разработать переходные правила, чтобы это регулирование можно было распространить на автомашины, уже находящиеся в эксплуатации, а не только на новые, зарегистрированные после вступления изменений в силу.

Представители Минсообщения и Дирекции безопасности дорожного движения не высказали концептуальных возражений против такого порядка.

Комментарии 18
Тина Вален 5 часов назад
А то что все только себе любимым. Экономия на налог на люкс авто, теперь еще т.о. раз в два года. О себе депутаты думают.
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Вячеслав Анчуков4 часа назад
Некоторые автомобили и 1970 года в лучшем состоянии, чем паругодовалые.
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Т 254 часа назад
через 5 лет на помойку.А Аудюха или Тойота 97 года будет проходить техосмотр даже без единиц.При современном производстве,где например у Х-5 в коробке используют дюралиевые шестерни,техосмотр на 2 года скорее надо давать старым,а не новым машинам.
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