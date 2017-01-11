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Трамвайная линия в район Сканстес нужна для того, чтобы разгрузить ул. Барона и разнообразить маршруты, по которым люди едут в центр, заявил на заседании комиссии по делам Европы директор департамента поддержания и развития инфраструктуры Rīgas satiksme Игорь Волкинштейн.

Он пояснил, что сейчас по ул. Барона на участке до ул. Матиса курсируют 18 трамваев с интервалом движения 1-5 минут. Если добавить маршрут в Дрейлини или Плявниеки с 12 трамваями, движение на ул. Барона полностью остановится.

Затраты на содержание новой трамвайной линии будут меньше, чем у старых трамваев. Предполагается, что по крайней мере 30 лет трамваям не потребуется ремонт.

По словам представителя департамента развития города Рижской думы Арманда Крузе, в ходе дискуссий признано, что основу общественного транспорта в Риге должны создавать трамваи как самый экологичный и экономичный вид транспорта.

Планируется, что новая трамвайная линия соединит маршрут 6-го трамвая на перекрестке ул. Барона и Пернавас с маршрутами 5-го и 9-го трамваев на перекрестке ул. Ганибу дамбис и Петерсалас.

Начальник Государственной инспекции по охране памятников культуры Юрис Дамбис на заседании еще раз заявил, что трамвайная линия должна вписаться в габариты существующей улицы и не затронуть захоронений.