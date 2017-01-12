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Недавние трагические события в стране однозначно свидетельствуют о кризисе в области защиты прав детей, заявил в передаче "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении омбудсмен Юрис Янсонс.

"Это ужасающая безответственность и ужасающее безразличие", - сказал омбудсмен, подчеркнув, что проблему нужно решать - необходимо говорить о компетентности, уровне ответственности, знаниях нормативного регулирования и их применении в жизни.

В то же время Янсонс отметил, что есть и хорошие примеры работы самоуправлений, где такие случаи, как в Добеле и Резекне, невозможны.

Говоря о трагических событиях в Добеле, омбудсмен отметил, что печален тот факт, что самоуправление, не проанализировав ситуацию, заявило, что социальная служба все сделала правильно.

"Это демонстрирует отношение", - сказал Янсонс.

Как сообщалось, 3 января в одной из квартир в Добеле были найдены мертвыми родители четырех детей, которые, как предполагается, погибли от передозировки наркотиков. Несколько дней четверо малолетних детей провели в квартире одни вместе с мертвыми родителями. 9-месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были истощены. Как заявили Добельское самоуправление и социальная служба, у них нет оснований считать, что была упущена важная информация, которая могла стать причиной гибели трех человек.

На этой неделе в результата пожара в Резекне погибла 12-летняя девочка. Латвийское телевидение сообщило, что девочка была дома одна, потому что ее отец уже несколько дней находился в больнице, а мать лишена родительских прав. Это был не первый раз, когда девочка оставалась дома одна. По словам соседей, в прошлом году она прожила одна около полутора месяцев.