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В настоящее время не рассматривается идея создания в Латвии платных дорог, сообщил в интервью передаче "900 секунд" на телеканале LNT председатель правления предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC) Янис Ланге.

"Общество уже сейчас платит гораздо больше, чем те средства, которые направляются на содержание дорог. С другой стороны, если смотреть с чисто экономической точки зрения, в Латвии нет такого интенсивного движения, чтобы платные дороги окупились. Поэтому в настоящее время не рассматривается идея введения платных дорог", - сказал Ланге.

Latvijas Valsts ceļi является государственным предприятием по управлению национальной сетью автомобильных дорог, которое также администрирует финансирование на их содержание. В ведении LVC находятся государственные автодороги общей протяженностью почти 20 000 километров.