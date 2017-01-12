Общество |

В ночь с 11 на 12 января, на пути из Стокгольма в Ригу шторм причинил повреждения парому Romantika эстонской компании Tallink Grupp. Как сообщили в компании, у парома повреждена антенна радара и один из передних иллюминаторов.

Примерно в 3.40 сильный ветер сломал антенну парома, которая, падая, задела один из иллюминаторов и пробила его. Паром Romantika в настоящее время продолжает путь в Ригу.

В компании сообщили, что поврежденный иллюминатор находится в баре Tango на шестой палубе. Вода залилась в основном только в это помещение и совсем чуть-чуть - в отдельные каюты на пятой палубе, пассажирам которых сразу же были предложены другие каюты.

"Попадание воды в помещения судна было минимальным и не представляло никакой опасности для людей", - заверили в компании Tallink, подчеркнув, что ситуация полностью контролируется.

Причина происшествия будет расследована. Tallink также сообщает, что вчера вечером капитан Romantika перенес время отправления парома из Стокгольма, чтобы по возможности избежать воздействия шторма на пути в Ригу.

На борту парома в настоящее время находятся 277 пассажиров и 178 членов экипажа.

Построенный в Финляндии в 2002 году паром Romantika курсирует на маршруте Рига-Стокгольм с декабря 2016 года. Паром способен взять на борт до 2500 пассажиров.