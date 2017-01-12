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Группа инициаторов обратилась с призывом в социальных сетях бойкотировать услуги портала объявлений ss.lv. В качестве основных претензий к работе портала указывается высокая плата за размещение объявлений, удаление уже опубликованных объявлений без указания причин, а также новое требование - указывать в момент подачи объявлений персональный код, пишет rus.db.lv.

Многие пользователи, которые присоединились к акции, считают, что ситуация стала невыносимой.

"У меня объявления стоило 0.97 центов, а теперь два евро. Совсем оборзели", - пишет один из интернет-пользователей.

"Я оплатила объявление, которое стоило 1.48 евро, но оно уже дня 4 под статусом "неоплаченное"", - отмечает другой пользователь.

"Удалили 20 объявлений, каждое за 2.97 евро, без объяснений!", - указывает еще один из пользователей.

Некоторые интернет-пользователи также пишут, что теперь стали размещать рекламу в социальной сети Facebook, поскольку, по их словам, в этом случае отдача за каждый вложенный евро несоизмеримо выше, чем на ss.lv. Также с нового года портал при подаче объявления стал требовать указывать два адреса электронной почты, а также персональный код. Пользователи не могут понять, с чем связано это нововведение.

Добавим, с 1 января были внесены существенные изменения для тех лиц, которые продают товары и услуги через интернет. Согласно изменениям, любому физическому лицу, которое продает товары в интернете, надо в обязательном порядке указывать свое имя, фамилию, вторую часть персонального кода, а также адрес, где осуществляется хозяйственная деятельность.

Продавая товары или услуги через частные объявления, платить налоги должны лица, которые отвечают хотя бы одному из следующих критериев: если продажа товаров и услуг осуществляется регулярно, что означает три и более сделки в период таксации, или же пять и более сделок в три периода таксации; если доходы от продажи товаров в интернете превышают 14 229 евро, за исключением продажи собственных вещей (для того, чтобы доказать продажу собственных вещей, надо иметь подтверждающие чеки); если деятельность продавца товаров и услуг по своей сути или объемам сделок указывает на систематическую торговлю с целью получения прибыли.