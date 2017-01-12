Россия не пропустила 68 тысяч саженцев пионов из Латвии (6)
Общество | 12 января 2017 года, 13:44
Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Россельхознадзор запретила ввоз 68 тысяч саженцев древовидного китайского пиона из Латвии.
Как сообщает Россельхознадзор, сотрудники контрольно-пропускного пункта Бурачки-Терехово нашли несоответствия сведений о количестве груза, указанного в реэкспортном фитосанитарном сертификате Латвии, а также номера автотранспортного средства.
Запрещенная к ввозу партия возвращена обратно в Латвию.
Отлично !!! Допрыгались своим подтявкиванием "хозяину" из - за океана ??? Тявкайте дальше "моськи".
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Путин виноват. Не нравятся ему Латвийские ш пионы. Так что букетик придётся подарить моделям супругам Веянисам
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Правильно сделала Россия! В Латвии так много больных растений. Деревья болеют какой-то заразой, цветы тоже. Всё сплошное ГМО. России следует хорошо заботиться о своей экологии.
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