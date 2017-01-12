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Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России Россельхознадзор запретила ввоз 68 тысяч саженцев древовидного китайского пиона из Латвии.

Как сообщает Россельхознадзор, сотрудники контрольно-пропускного пункта Бурачки-Терехово нашли несоответствия сведений о количестве груза, указанного в реэкспортном фитосанитарном сертификате Латвии, а также номера автотранспортного средства.

Запрещенная к ввозу партия возвращена обратно в Латвию.