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Депутат Сейма от Нацобъединения, литературовед, лингвист и писатель Янина Курсите-Пакуле написала книгу "Язык знаков: жесты латышей". В своей книге она поделилась собранными историческими фактами и своими личными наблюдениями о языке тела и жестов, характерном именно для представителей латышской национальности, пишет газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Так, согласно исследованиям и наблюдениям Курсите-Пакуле, латыши стараются не выделяться, держать свои эмоции под контролем, о чем можно судить по сдержанной мимике лица, а также не доверяют тем людям, которые часто улыбаются. Однако на язык тела и жестов латышей оказали также и другие народы – белорусы, русские, поляки, литовцы и немцы.

Также, как отмечает Курсите-Пакуле, бывает, что латыши по-прежнему используют грубые жесты, которыми пользовались еще древние народы.

"Я с детства помню одну историю: соседки друг с другом так сильно поссорились, что ни одно слово больше не казалось им достаточно веским. Тогда они начали показывать друг другу голую задницу. Демонстрация голой задницы или показывание кукиша (это мягкий вариант первого) не только для нашего, но и для других народов издревле был последним аргументом и употреблялся в случае, когда другие аргументы уже не были убедительными. Но в случае с грубыми жестами происходит то же самое, что и с нецензурной лексикой: если их использовать в повседневной жизни, они теряют свою волшебную силу, становясь пустой оболочкой, содержимое которой иссякло из-за частого пользования", - рассказала Курсите-Пакуле.

По ее словам, латыши не доверяют тем людям, которые часто улыбаются или смеются, поскольку сами стараются бурно не выражать свои эмоции.

"В своих движениях и мимике лица мы более замкнуты, чем жители южных и восточных стран. По сравнению с ними, мы меньше открыто выражаем свою радость или грусть. Людям, которые все время улыбаются, мы традиционно не доверяем. [Нам непонятно - Mixnews], почему он смеется, что с ним случилось, а также мы сомневаемся, можно ли его воспринимать всерьез? Однако, по сравнению с советскими временами, сегодня мы улыбаемся гораздо больше. Также в своих движениях мы стали более живыми и расслабленными", - отметила лингвист.

Курсите-Пакуле считает, что латышам не нужно быть такими же открытыми, как жители южных и восточных стран, поскольку их жесты и мимика соответствует обстановке, а также климатическим условиям в Латвии – "в стране, где, как сказал депутат Сейма от "Единства" Хосам Абу Мери, "темно и довольно холодно"".