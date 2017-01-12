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Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) в сотрудничестве с Латвийским бюро страховщиков транспортных средств (LTAB) приглашает на бесплатные консультации по безопасной езде зимой, сообщает Skaties.lv. В этом году занятия планируются как в Риге, так и в регионах - Резекне, Гулбене, Талси и Лиепае.

В Риге групповые занятия будут проходить на Бикерниекской трассе с 16 по 20 января в 14, 16 и 18 часов.

Специалисты по безопасному вождению объяснят автовладельцам основные принципы безопасного вождения в зимнее время, расскажут о продолжительности тормозного пути, а также о погодных факторах, влияющих на тормозной путь и о том, как можно избежать столкновения. Кроме того, пришедшие на бесплатную консультацию смогут получить пояснения о состоянии шин, а также их правильном выборе, в соответствии с повседневным стилем вождения.

Более подробная информация - на сайте CSDD.