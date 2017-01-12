Общество |

В связи со снежной зимой передача Латвийского телевидения Zebra решила задать все волнующие рижан вопросы об уборке снега мэру Риги Нилу Ушакову и директору Департамента сообщений Эмилсу Якринсу. Интервью прошло в кабине снегоуборочной машины.

Ушаков вспомнил, что самая сложная его зима была в 2009/2010 году.

"Моя первая зима была самой сложной. После снегопадов мы еще две недели не могли этот снег не убрать, не вывести. Потом у нас уже появился опыт, а сегодня от зимы уже только удовольствие", - сказал он.

Ушаков также отметил, что жители города хотят, чтобы снег был убран спустя два часа после начала снегопада.

"Чтобы был толк от чистки улиц, надо дождаться пока закончится снегопад. Только после этого можно убрать снег качественно", - отметил он.

Добавим, в ночные часы со столичных улиц (тротуаров, проезжей части, остановок и велодорожек) продолжается уборка снега, который мешает пешеходам и движению общественного транспорта. В связи с этим будут запрещены остановка и стоянка транспорта, предупреждает Департамент сообщения Рижской думы.