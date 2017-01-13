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Сторонник российской политики поддержки соотечественников Станислав Букайнс намерен в пятницу, 13 января, провести акцию по поводу целесообразности существования Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB). Рижская дума сообщила, что на участие в мероприятии заявлены 50 человек. За акцией намерены пристально следить латвийские спецслужбы.

Акция пройдет с 9.00 до 21.00. По словам Букайнса, это будет народное собрание, во время которого у любого будет шанс в течение дня подойти к микрофону и высказать свое мнение.

Букайнс ранее указывал, что в KNAB работает 150 человек, но за 15 лет в отставку за мошенничество не был отправлен ни один чиновник. За это время отработано в общей сложности 4,7 млн часов, однако эффективность работы, по его мнению, равна нулю.

Поэтому 13 января он планирует провести акцию протеста около здания Кабинета министров и поднять вопрос о целесообразности существования KNAB.

Полиции безопасности (ПБ) известно о планируемой акции протеста и в рамках своей компетенции учреждение планирует следить за действиями организаторов мероприятия в публичном пространстве, в том числе в соцсетях.

По мнению ПБ, мероприятие связано с попыткой Партии евроскептиков популяризовать себя перед грядущими муниципальными выборами. ПБ также дала рекомендации Госполиции по обеспечению общественного порядка во время акции.

Напомним, активист Станислав Букайнс известен тем, что выступал против выставки "Люди Майдана", против инсталляции "Распятый Путин", а также собирал гуманитарную помощь для Донбасса.