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Министерство здравоохранения (МЗ) разработало проект плана по улучшению услуг здравоохранения в сфере онкологии на предстоящие три года (2017-2020), в рамках которого будут оценены возможности применения к раковым больным лечения гомеопатией и антропософской медициной - так называемой нетрадиционной медициной или, как ее еще называют, "медициной будущего". Причем на это будут выделяться миллионы евро, пишет Kasjauns.lv.

Как свидетельствует информация на домашней странице Национальной службы здоровья, антропософская медицина включает в себя все последние достижения медицинских технологий, в совокупности с накопленным многовековым опытом в лечении человека. Достижения современности объединены со знаниями, которые включают в себя изменения в физическом теле пациента, астральном, духовном или психологическом уровне личности.

Также указывается, что это "обращенный к пациенту индивидуальный медицинский подход, где выбор лекарств и другой терапии основан на личности человека и его индивидуальности, что увеличивает возможности пациента к естественному самовыздоровлению.

В этом году для реализации плана предусмотрены 418 694 евро, в бюджете 2018 года запланированы 11 154 405 евро, а в 2019 году планируется потратить 11 126 015 евро. Однако, для реализации вышеупомянутых мероприятий в этом году будут необходимы дополнительно 9,5 млн евро, в 2018 году - 41,8 млн, а в 2019 году - 35,2 млн евро.

Как сообщили в Министерстве здравоохранения, план разработан для того, чтобы улучшить ситуацию в первичном диагностировании и лечении наиболее часто встречаемых форм рака, а также совершенствовать качество локализации злокачественных опухолей. Также предусматривается доступность паллиативного ухода, то есть активного, всеобъемлющего ухода за теми пациентами, болезнь которых невозможно радикально вылечить.

Справка из Википедии

Антропосо́фия (от греч. ἄνθρωπος — человек и σοφία — мудрость) — религиозно-мистическое учение, основанное в 1912 Рудольфом Штейнером с целью открыть широкому кругу методы саморазвития и духовного познания с помощью мышления человека. Автором и последователями учения характеризуется как "наука о духе".

В отличие от теософии антропософия опирается на христианскую мистику неортодоксального для Запада характера и европейскую идеалистическую традицию (в частности, на учение Гёте; сам Штейнер обозначал антропософию как "гётеанство 20 века"). В основании антропософии располагались также идеи и предположения пифагорейской и неоплатонической мистики, каббалистики, веданты и немецкой натурфилософии.

В других источниках сказано, что антропософская медицина не является альтернативной медициной. Она является дополнительным лечением комплементарной или конвенциональной медицины. Это означает, что антропософская медицина добавляет классической медицине понятие о духовном мире и о том, что человек — более сложное создание, чем учат в медицинских школах.

Статистика

На данный момент, число раковых больных в Латвии приближается к 80 тысячам. Рак - вторая наиболее частая причина смерти в Латвии после сердечно-сосудистых заболеваний. Многие опухоли обнаруживаются на поздней стадии, когда помочь могут только медикаменты нового поколения - так называемая целевая терапия, блокирующая развитие раковых клеток.

Как свидетельствуют данные Центра контроля и профилактики заболеваний, за последние 10 лет число онкологических пациентов в Латвии увеличилось почти на 40%. Ежегодно рак диагностируется примерно у 11,5 тыс. жителей Латвии.