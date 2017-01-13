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Сигналы о том, что в сотрудничестве между учреждениями, которые занимаются защитой прав детей в Латвии, есть проблемы, появились еще в 2008 году, когда в Латвии произошло несколько крупных трагедий, в результате которых погибли дети. Об этом в интервью Латвийскому радио рассказала руководитель Государственной инспекции по защите прав детей Илона Кронберга.

По ее словам, именно в 2008 году были зафиксированы случаи, когда одного ребенка убили чайником, второго до смерти ошпарили кипятком, а новорожденного младенца выкинули из окна.

"Ужасный год", — отметила Кронберга, добавив, что после трагических случаев, произошедших в 2008 году, начались дискуссии о сотрудничестве между структурами в защите прав детей, в частности, по поводу того, как действовать ответственным учреждениям в подобных ситуациях, однако никаких конкретных решений так и не было принято.

Глава Госинспекции по защите прав детей также выразила надежду, что недавние трагедии в Резекне и Добеле станут поводом для того, чтобы исправить сложившуюся ситуацию в сфере защиты прав детей в Латвии.

По ее мнению, что в законе "О защите детских прав" есть много норм, которые носят чисто официальный характер, поэтому нет и конкретного механизма их исполнения.

"Если мы исполняли даже те законы, которые уже написаны, очень много негативных ситуаций можно было бы избежать", - указала Кронберга.

Как сообщалось, 3 января в одной из квартир в Добеле были найдены мертвыми родители четырех детей, которые, как предполагается, погибли от передозировки наркотиков. Несколько дней четверо малолетних детей провели в квартире одни вместе с мертвыми родителями. 9-месячный ребенок умер от голода, а дети 3, 4 и 5 лет были истощены. Как заявили Добельское самоуправление и социальная служба, у них нет оснований считать, что была упущена важная информация, которая могла стать причиной гибели трех человек.

Тем временем на этой неделе в результата пожара в Резекне погибла 12-летняя девочка. Латвийское телевидение сообщило, что девочка была дома одна, потому что ее отец уже несколько дней находился в больнице, а мать лишена родительских прав. Это был не первый раз, когда девочка оставалась дома одна. По словам соседей, в прошлом году она прожила одна около полутора месяцев.