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Популярность латвийский артистов в России в нынешних обстоятельствах может выглядеть неоднозначно. Такое мнение в интервью журналу Mājas Viesis высказал латвийский эстрадный певец Виктор Лапченок, который 16 января отпразднует 70-летний юбилей, сообщает la.lv.

«Это палка о двух концах. Бусулис (Интарс Бусулис, латвийский певец – Mixnews), например, певец, и музыка является его единственным видом заработка. Надо понимать, что в России огромный рынок. В свое время мы ее называли «бездонным колодцем». Ездили в Москву, потом нас отправляли куда-нибудь в Центральную Россию, где иногда давали по четыре-пять концертов в день», - сказал Лапченок в ответ на вопрос о выступлениях в России в связи с происходящим на Украине.

По его мнению, сегодня легенды советской эстрады во главе с Аллой Пугачевой живут в своем мире.

«На концертах они много поют под фонограмму, а свой внешний вид поправляют с помощью пластической хирургии. Некоторые певцы выглядят как восковые фигуры из Музея мадам Тюссо», - считает исполнитель.

Виктор Лапченок был участником Рижского эстрадного оркестра, солистом вокально-инструментального ансамбля Modo Латвийской филармонии под управлением Раймонда Паулса. В 1980-х годах был солистом различных латвийских ансамблей, в том числе вокально-инструментального ансамбля Inversija. С 1981 года солист Эстрадного оркестра Латвийского телевидения и радио.