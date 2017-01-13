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Вчера в 23:18 в бэби-боксе на территории Мадонской больницы была оставлена девочка примерно десяти дней отроду, сообщила руководитель проекта "Бэби-бокс" в Латвии Лаура Звирбуле.

Врачи считают состояние здоровья девочки удовлетворительным. Ее вес составляет 3110 граммов, рост – 51 см.

Информация о найденыше передана ответственным учреждениям, в настоящее время оформляются необходимые документы.

Бэби-бокс в Мадонской больницы создан 19 октября 2012 года при поддержке благотворительного фонда Петра Авена "Поколение". Это второй ребенок, оставленный в бэби-боксе. Первого найденыша там обнаружили 23 июня 2014 года.

Фото: Elīna Kunga