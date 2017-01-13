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В одной из латвийских школ произошло сексуальное насилие в отношении второклассницы. Как сообщила программа "Bez Tabu" на телеканале ТВ3 преступление произошло в небольшом латвийском городке - пострадавшей девочке всего восемь лет, а ее обидчиками являются одноклассник и еще один 9-летний мальчик, пишет NRA.

При этом, как отмечает программа, ни мама пострадавшей девочки, ни тем более сам ребенок, не согласились рассказать на камеру о пережитом. Об услышанном со слов пострадавшей стороны также на условиях анонимности, журналистам рассказала подруга матери пострадавшей девочки.

По ее словам, было два эпизода сексуального использования - один летом в каком-то сарае, а второй - произошел осенью после уроков. Мальчики заставили девочку снять брюки и тогда "девочке вставляли "краники" в рот и в анальное отверстие".

Сюжет ТВ3 о сексуальном преступлении в школе, начиная с 33 минуты

О произошедшем девочка никому ничего не рассказывала, так как была запугана обидчиками, которые указали, чтобы об этом она никому не рассказывала.

Только благодаря чуткости классного руководителя, которая заметила что-то неладное, о произошедшем узнала мама школьницы, а полиция начала уголовный процесс.

Мать пострадавшей девочки не пожелала публично рассказать, в каком районе Латвии произошло это преступление. Информация передана детским правозащитникам.

Журналисты отмечают, что несмотря на произошедшее, девочка вынуждена ходить в школу и ежедневно видеть своих обидчиков. А в школе лишь разводят руками - они не могут исключить из школы малолетних насильников.

Как сообщает "Bez Tabu", в учебном заведении ответили - если что-то не устраивает, сама девочка может сменить школу.

Как объяснили правозащитники, школа действительно не может самостоятельно решить вопрос об исключении учащихся, этот вопрос решают родители детей.

Пострадавшая сторона такой постановкой вопроса возмущена :"Почему пострадавший ребенок должен сменить школу, а где гарантия, что другие малолетние девочки из этой школы не подверглись насилию и из-за страха не рассказали родителям о произошедшем?".