Журналист: эстонцы ушли вперед, потому что меньше воровали (+ОПРОС) (4)

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Общество | 14 января 2017 года, 17:19

Латвийцам не стоит обижаться из-за постоянного сравнения страны с Эстонией. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист Янис Домбурс.

По его словам, в начале 90-х возможности стран были на одном уровне, но Эстония распорядилась ими по-другому.

«Есть объективные причины для того, чтобы ставить Эстонию в пример. Я часто спрашивал об этом и эстонцев, и других. Короткий ответ – меньше воровали, немного больше думали о государстве, были более открытыми. И так, шаг за шагом, они все-таки оторвались. Будем реалистами, они оторвались. Хотя изначально позиции в начале 90-х были очень похожи», - сказал Домбурс.

Добавим, согласно результатам опроса, проведенного порталом cvmarket.lv, из-за более высоких зарплат и дружественной налоговой системы 40% жителей Латвии готовы переселиться в Эстонию.

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Комментарии 4
Владислав Астратьев39 минут назад
Сами признаётесь что воруют у народа так зачем нам такое государство это сборище клоунов которое ничего ни сделала для нас!!!
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леший29 минут назад
журналист не в теме----полностью не согласен====воруют во всех странах мира, просто Латвия пошла по другому "гоблинскому" пути----когда на ключевые, да и на среднее звено управления, набирают людей не по образованию и знанию, а по родственным связям----отсюда это безграмотное управление с полным отсутствием перспективы и роста====тупо перекладывают бумаги, пишут отсчёты загоняя страну в ещё большую яму====что самое главное, так это то, что пока не разгонят эту шушеру ничего не изменится, а менять латышская элита ничего не собирается ибо енти пиявки и есть ИХ основной электорат====2017 год станет последним для "экономики" Латвии
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пенсионер25 минут назад
Вчера статья была министра что Эстония нам завидуют,Вы там разберитесь Эстония завидуют что наши много воруют?
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