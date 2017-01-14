Общество |

Латвийцам не стоит обижаться из-за постоянного сравнения страны с Эстонией. Такое мнение в эфире радио Baltkom высказал журналист Янис Домбурс.

По его словам, в начале 90-х возможности стран были на одном уровне, но Эстония распорядилась ими по-другому.

«Есть объективные причины для того, чтобы ставить Эстонию в пример. Я часто спрашивал об этом и эстонцев, и других. Короткий ответ – меньше воровали, немного больше думали о государстве, были более открытыми. И так, шаг за шагом, они все-таки оторвались. Будем реалистами, они оторвались. Хотя изначально позиции в начале 90-х были очень похожи», - сказал Домбурс.

Добавим, согласно результатам опроса, проведенного порталом cvmarket.lv, из-за более высоких зарплат и дружественной налоговой системы 40% жителей Латвии готовы переселиться в Эстонию.

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