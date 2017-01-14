Общество |

Крупные митинги и акции протеста сегодня в Латвии маловероятны. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал директор центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

По его словам, недавний социологический опрос хотя и показывает низкий уровень доверия населения к власти, но не свидетельствует о готовности общества выходить на улицу с протестом.

"Если сравнить ситуацию с январем 2009 года, то в то время парламенту доверяли 4-5%, правительтву – примерно 7%. То есть яма недоверия была еще более глубокой. Сегодня в Латвии больше таких людей, которые могут сказать, что за последние 12 месяцев их благосостояние улучшилось. Это довольно существенно отличает наше время от 2008-2009 годов", - сказал Кактиньш.

Напомним, 13 января 2009 года на митинг, состоявшийся на Домской площади, собралось свыше 10 000 человек. Митинг перерос в погромы, когда люди стали забрасывать камнями здание Сейма и витрины близлежащих магазинов. В результате беспорядков полиция начала в отношении 65 человек уголовные процессы.