Социолог: латвийцы не настолько возмущены, чтобы выходить на улицу (3)

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Общество | 14 января 2017 года, 21:51

Крупные митинги и акции протеста сегодня в Латвии маловероятны. Такое мнение в интервью радио Baltkom высказал директор центра исследований общественного мнения SKDS Арнис Кактиньш.

По его словам, недавний социологический опрос хотя и показывает низкий уровень доверия населения к власти, но не свидетельствует о готовности общества выходить на улицу с протестом.

"Если сравнить ситуацию с январем 2009 года, то в то время парламенту доверяли 4-5%, правительтву – примерно 7%. То есть яма недоверия была еще более глубокой. Сегодня в Латвии больше таких людей, которые могут сказать, что за последние 12 месяцев их благосостояние улучшилось. Это довольно существенно отличает наше время от 2008-2009 годов", - сказал Кактиньш.

Напомним, 13 января 2009 года на митинг, состоявшийся на Домской площади, собралось свыше 10 000 человек. Митинг перерос в погромы, когда люди стали забрасывать камнями здание Сейма и витрины близлежащих магазинов. В результате беспорядков полиция начала в отношении 65 человек уголовные процессы.

Комментарии 3
Дмитрий52 минуты назад
Да просто не за кем идти,народ бы пошел..народ пассивный и думает,что ничего не изменить!!вот наша проблема общества..а менять как раз надо!!народу больше власти,чтобы влияли на работу правительства!
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Мудите40 минут назад
по крайней мере с кем я не говорил,русские не пойдут точна !!! Уже один раз ходили,придурки и позор нации.Во вторых - чья власть довела до дикого эту землю??? Вот тот пусть идёт и разгребает.Наши деды пол эйропы освободили.И зачем? Что б эти мрази теперь их памятники сносили и краской обливали????? Не ребят,давайте как то без нас.Достаточно того,что мы вас содержим с волчими паспортами.
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Лёлик48 минут назад
Социолог: латвийцы не настолько возмущены, чтобы выходить на улицу
+++ Тлетворное влияние запада , повальное увлечение мазохизмом...
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