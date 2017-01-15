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Сегодня снег и гололед осложняют обстановку на государственных и региональных дорогах на большей части Латвии, сообщили в Latvijas valsts ceļi.

Заснеженные и обледеневшие участки дорог обрабатываются. В дорожных работах участвуют 142 единицы техники Latvijas autoceļu uzturetajs.

На региональных дорогах передвижение осложнено по всей Латвии, кроме окрестностей Алуксне, Цесиса и Кулдиги.

По прогнозам синоптиков, днем во многих местах ожидается снег и мокрый снег.

Водителей просят быть внимательными и выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим и стиль вождения.