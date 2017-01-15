Движение транспорта осложнено во всех регионах
Общество | 15 января 2017 года, 09:25
Сегодня снег и гололед осложняют обстановку на государственных и региональных дорогах на большей части Латвии, сообщили в Latvijas valsts ceļi.
Заснеженные и обледеневшие участки дорог обрабатываются. В дорожных работах участвуют 142 единицы техники Latvijas autoceļu uzturetajs.
На региональных дорогах передвижение осложнено по всей Латвии, кроме окрестностей Алуксне, Цесиса и Кулдиги.
По прогнозам синоптиков, днем во многих местах ожидается снег и мокрый снег.
Водителей просят быть внимательными и выбирать соответствующий погодным условиям скоростной режим и стиль вождения.