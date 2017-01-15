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Уже несколько лет в Латвии и Риге, так же, как и в других странах и городах, в январе отмечается «Международный день снега». Этот ежегодный фестиваль проходит в самых разных местах мира одновременно, а учреждено мероприятие Международной федерацией лыжного спорта с целью содействовать тому, чтобы дети и взрослые вели зимой активный образ жизни.

Всемирный день снега впервые отмечался в 2012 году, тогда в мероприятии приняли участие 39 стран, праздник проходил в 225 местах. Следует отметить, что популярность мероприятия стремительно росла и, соответственно, возросло и количеств мест, участвующих в акции. Яркое подтверждение тому, что в 2016 году только в Латвии мероприятия Всемирного дня снега проводились в 150 различных местах, собрав в общей сложности 26 000 участников.

Традиционно в Риге одним из самых популярных мест для зимнего отдыха является Центр спорта и активного отдыха на бульваре Узварас, 15, где и в этом году, 15 января, при поддержке Рижской думы, всех приглашают принять участие в веселых мероприятиях Международного дня снега. Цель выявить будущих чемпионов не ставится. Это возможность для детей и взрослых получить радость от зимних видов спорта, убедиться, что вести здоровый образ жизни можно ежедневно.

Мероприятие начинается в 11:00 и будет продолжаться до 16:00. Будут и разнообразные развлечения, и катание на надувных камерах. Участники мероприятия смогут попробовать свои силы в зимнем мини-спринте и на лыжах, и без них. Под руководством латвийских специалистов по биатлону можно будет пострелять по целям. Состоится и конкурс рисунков и эссе, посвященный теме Всемирного дня снега, а после мероприятия можно будет прислать организаторам фотографии на заданную тему.

Фото: afiša