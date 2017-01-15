KNAB заинтересовалось элитным местом для захоронения Вике-Фрейберги (9)

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Общество | 15 января 2017 года, 17:50

Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) рассмотрит прозвучавшую в СМИ информацию о том, что экс-президент Вайра Вике-Фрейберга через посредников получила место для захоронения на Первом Лесном кладбище.

KNAB примет решение о необходимости проверки с учетом того, что Вике-Фрейберга уже не является государственным должностным лицом, сказала представитель бюро Лаура Душа.

Как сообщила на этой неделе газета Diena, Вике-Фрейберга при помощи посредников обеспечила для себя место захоронения на Первом лесном кладбище в Риге, недалеко от могилы первого президента Латвии Яниса Чаксте.

От многих должностных лиц в учреждениях Рижского самоуправления газета узнала, что на Первом и Втором Лесных кладбищах могилу "со стороны" невозможно получить. Как пояснил главный специалист управления юридического обеспечения департамента по вопросам окружающей среды и жилья Кришс Норис, Первое лесное кладбище является частично закрытым.

Несмотря на такую ситуацию, Вайра Вике-Фрейберга получила место на Первом Лесном кладбище. Однако как это произошло, ни экс-президент, ни другие вовлеченные лица изданию рассказать не пожелали.

Комментарии 9
sas2 часа назад
Такое ощющение что KNAB узнаёт всё из СМИ!
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Пенсионерка1 час назад
KNAB ничего не примет,поскольку НИЧЕГО не решает!Пока для мертвых Дают 21кв/м-а для живых пенсионеров и инвалидов по 14квадратов,НИЧЕГО в этой стране Не изменится к лучшему,а ровно наоборот!
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Олег 2 часа назад
" И это правильно "(М.Горбачев)...,Но сначала на нары. Так будет правильно.
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