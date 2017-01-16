Франция заинтересовалась Центром передового опыта НАТО в Риге (2)
Общество | 16 января 2017 года, 07:57
В настоящее время ведутся переговоры о присоединении Франции к базирующемуся в Латвии Центру передового опыта НАТО в области стратегической коммуникации.
Как сообщила специалист центра по общественным отношениям Линда Цурика, Швеция на этой неделе официально подписала договор, став государством-партнером центра. В процессе переговоров о присоединении находится и Франция.
Договор предусматривает работу в центре эксперта от конкретной страны. Задачи центра состоят в том, чтобы способствовать развитию стратегической коммуникации. Он разрабатывает планы действий, организует обучение и участвует в учения, а также оказывает поддержку странам-участницам и штабам НАТО.
"Передовой опыт"?? Что только не придумают, для отбеливания чертей, в России с таким "опытом" обычно боряться хозяйственным мылом типа "калибр" "тополь", "воевода" и т,д.
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Я бы назвал этот центр-целью номет один российских тактических ракет.
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