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Почти две трети или 60% населения Латвии ночью спят менее семи часов, свидетельствуют данные опроса BENU Aptieka о качестве сна.

Каждый третий или 35% латвийцев ночью спят 7-9 часов, 42% посвящают сну 5-7 часов, а 18% спят ночью менее пяти часов. Больше девяти часов спят 5% опрошенных.

Каждый пятый заявил, что спит плохо и страдает от бессонницы. 17% с утра часто чувствуют себя невыспавшимися, а почти половина оценивает свое качество сна как хорошее.

Отвечая на вопрос, что мешает высыпаться по ночам, 44% респондентов сообщили, что им трудно заснуть, потому что минувшим днем было много стресса или вспоминается что-то неприятное. 29% заявили, что спать мешают заботы о завтрашнем дне, 26% не могут выспаться из-за шума, а 20% мешают мысли о невыполненной работе.

Также среди причин плохого сна отмечались недостаточная физическая нагрузка, переедание ил голод, выпитые кофе или чай.

В ходе опроса выяснилось, что 17% жителей Латвии по крайней мере один раз обращались к помощи специалиста из-за проблем со сном. 12% употребляют для улучшения сна пищевые добавки, а 6% - выписанные врачом лекарства.

В опросе приняли участие 3750 жителей Латвии.