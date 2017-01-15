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Вечером в воскресенье и в ночь на понедельник с понижением температуры воздуха местами в Латвии образуются иней и туман.

В понедельник будет облачно с прояснениями, местами снег, ветер слабый.

Температура воздуха составит +1..-7 градусов, ночью при ясном небе до -8..-13.

В Риге в понедельник возможны небольшой снег, туман и иней. Температура будет немного ниже нуля, при ясном небе утром и вечером в пригородах может быть до -10 градусов.

фото: Mixnews.lv