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Рождение ребенка – это и большая радость для родителей, и уйма приятных забот и хлопот. Хочется как можно больше времени уделять своему малышу, а не бегать по многочисленным учреждениям, оформляя документы и пособия. Портал Info.riga.lv собрал информацию о том, что полагается молодым рижанам от государства и от самоуправления по случаю рождения ребенка, и как получить пособия максимально комфортно.

Давайте отдельно рассмотрим каждое из пособий, полагающееся при рождении рижанина, кто может претендовать на их получение и как правильно оформить документы.

1.Пособие в связи с рождением ребенка от самоуправления Риги

Это единоразовое пособие и выплачивается оно самоуправлением Риги, чтобы оказать материальную поддержку для обеспечения нужд новорожденного. Кому и сколько

Размер пособия составляет 150 евро на каждого новорожденного ребенка. Пособие могут получить граждане, неграждане Латвии и иностранцы, которым присвоен персональный код и которые задекларировали свое место проживания в Риге не менее чем за 12 месяцев до рождения ребенка. Как получить

Чтобы получить пособие, во время регистрации ребенка в загсе Рижской исполнительной дирекции необходимо:

представить документ удостоверения личности,

справку лечебного заведения, подтверждающего факт рождения ребенка,

заполнить заявление на предоставление пособия.

Если ребенок родился в другом городе Латвии или за пределами Латвии, необходимо обращаться в Рижскую социальную службу, предъявив следующие документы:

документ, удостоверяющий личность родителя,

свидетельство о рождении ребенка,

для детей, родившихся за пределами Латвии, необходим перевод свидетельства о рождении на государственный язык, заверенный в установленном законом порядке.

Где получить

Для удобства молодых мам и пап пособие можно оформить во всех отделениях Рижского загса и в Рижском родильном дом одновременно с регистрацией новорожденного.

Отправляясь в отделение загса, не забудьте номер банковского счета, на который будет выплачиваться пособие.

Для получения более подробной информации можно звонить по бесплатному информационному телефону департамента благосостояния Рижской думы 80005055, пн., вт., ср., чт. с 9.00 до 17.00 и пт. с 9.00 до 16.00.

Также можно обратиться в Рижскую социальную службу − информационный телефон 67105048.

Нюансы

За пособием можно обратиться в течение 6 месяцев со дня рождения ребенка.

Нормативный документ, регламентирующий выплату данного вида пособия - обязательные правила Рижской думы от 09.12.2008 № 147 «О единовременном пособии в связи с рождением ребенка».

2.Государственное пособие в связи с рождением ребенка

Этот вид пособия выплачивает государство. Оно также выплачивается всего единожды после рождения ребенка.

Кому и сколько

Право на получение пособия по рождению ребенка имеют проживающие на территории Латвии граждане и жители Латвии, которым присвоен персональный код. Пособие не полагается лицам с временным видом на жительство в Латвии.

Пособие по рождению ребенка составляет 421,17 евро за каждого ребенка. Как и в случае с одноразовым пособием самоуправления, пособие выплачивается одному из родителей малыша, который достиг возраста восьми дней, или опекуну, если ребенок взят под опеку до достижения одного года.

Как получить

Чтобы получить пособие, во время регистрации ребенка в загсе Рижской исполнительной дирекции необходимо:

предоставить документ удостоверения личности,

справку медицинского учреждения, подтверждающего факт рождения ребенка,

заполнить заявление на предоставление пособия.

Где получить

Заявление на получение данного пособия в связи с рождением ребенка можно заполнить в отделениях загса, но принимает решение о его назначении Агентство государственного социального страхования (VSAA), которому отошлют заполненную заявку. Удобно послать заявление на государственное пособие в электронной форме через единый портал www.latvija.lv.

Можно напрямую обратиться с заявлением в VSAA, послать по почте или по электронной почте в форме, соответствующей нормативным актам об оформлении электронных документов. Важно помнить – заявитель обязательно должен назвать номер банковского счета, на который будет приходить пособие.

Нюансы

Пособие назначается в соответствии со ст. 8. Закона «О государственных социальных пособиях» и Правилами КМ № 1546 от 22 декабря 2009 года «Правила о порядке назначения и выплаты пособия по рождению ребенка».

3.Пособие по уходу за ребенком

Это пособие назначается лицу, которое ухаживает за ребенком в возрасте до двух лет. Им может быть один из родителей ребенка, опекун или усыновитель. Чтобы получать этот вид пособия не важно, работал ли родитель до рождения ребенка или нет. Кому и сколько

Право на получение пособия по уходу за ребенком имеют постоянно проживающие на территории Латвии граждане и неграждане Латвии, иностранцы и лица без гражданства, которым присвоен персональный код Латвии. Лица с временным видом на жительство на пособие претендовать не могут.

Размер пособия зависит от возраста ребенка:

лицу, которое ухаживает за ребенком до полутора лет – 171 евро в месяц;

лицу, которое ухаживает за ребенком в возрасте от полутора лет до 2 лет – 42,69 евро в месяц.

Если в семье родились близнецы или тройня, тогда к основному размеру пособия по уходу за ребенком за каждого последующего ребенка назначается доплата:

лицу, которое ухаживает за двумя или более одновременно родившимися детьми до полутора лет – 171 евро ежемесячно за каждого последующего ребенка;

лицу, которое ухаживает за двумя или более одновременно родившимися детьми с полутора лет до 2 лет – 42,69 евро ежемесячно за каждого последующего ребенка;

Нюансы

Право получать пособие есть как у социально незастрахованных (неработающих или несамозанятых) родителей, так и у социально застрахованных. Если родитель не работал (не был социально застрахован), то пособие назначается со дня рождения ребенка. Одно «но»: это пособие нельзя получать одновременно с материнским пособием или если аналогичное пособие в тот же период получает другой родитель.

Социально застрахованный (работающий или самозанятый) родитель дополнительно к пособию по уходу за ребенком может получать еще и родительское пособие. Отметим, что оба пособия на одного ребенка одновременно может получить только один родитель. Кто именно – папа или мама – решать родителям.

Пример: В семье, где родился ребенок, оба родителя работающие. Матери ребенка выплачивают материнское пособие за отпуск по беременности (70 дней до рождения ребенка) и отпуск в связи с рождением ребенка (56 дней после родов). Родители договорились, что пособие по уходу за ребенком получит отец ребенка. В таком случае, отец ребенка имеет право запросить назначение родительского пособия и пособия по уходу за ребенком с даты, когда маме перестанут выплачивать материнское пособие.

Пособие назначается по ст.7 закона «О государственных социальных пособиях» и Правилами КМ № 1609 от 22 декабря 2009 года «Правила о размере пособия по уходу за ребенком и доплате за второго и последующего, родившихся одновременно детей, порядке пересмотра и порядке назначения и выплаты пособия и доплаты»

Новинка! Взносы обязательного социального страхования для рассчета пенсии, пособия по безработице и инвалидности за получателя пособия по уходу за ребенком будут производиться с суммы в 171 евро (до сих пор было 142,29 евро).

Где и как получить

Заявление на назначение пособия можно послать по почте или по электронной почте. Бланки заявлений можно найти на сайте www.vsaa.lv.

Документы можно подать и в любое территориальное отделение VSAA. Но не позднее 6 месяцев со дня появления права на пособие. При запросе пособия с более позднего срока, пособие назначается не более чем за предыдущие 6 месяцев до дня подачи заявления. Пособие выплачивается за предыдущий, а не за текущий месяц.

Дополнительная информация на сайте VSAA.

4.Родительское пособие

Это пособие выплачивается только тем родителям, которые до ухода в декретный отпуск официально были трудоустроены. Размер пособия зависит от зарплаты родителя и взносов социального страхования.

Кому и сколько

Получить пособие может социально застрахованный родитель или опекун, который ухаживает за одним или несколькими одновременно родившимися детьми, если оно на день назначения пособия работал (статус работающего определяется в соответствии с законом «О государственном социальном страховании'').

Право на родительское пособие имеет один из родителей (опекунов, усыновителей) вне зависимости от того, находится он в отпуске по уходу за ребенком или продолжает работать. Однако наличие трудовых отношений и зарплаты после рождения ребенка может отразиться на размере пособия.

Для родителя, который находится в отпуске по уходу за ребенком и не работает, есть два периода, в течение которых можно получать родительское пособие:

до достижения ребенком 1 года – в размере 60% от средней зарплаты страховых платежей получателя пособия или

до достижения ребенком полутора лет – в размере 43,75% от средней зарплаты страховых платежей получателя пособия.

Изменить ранее выбранный период получения пособия нельзя.

Размер пособия, если получатель пособия работает (в том числе является самозанятым лицом) и не находится в отпуске по уходу за ребенком рассчитывается по-другому. Такому родителю выплачивают только 30 % от назначенного размера пособия (также зависит от выбранного периода).

Например: Родительское пособие назначено на период до достижения ребенком 1 года в размере 60% от средней зарплаты социальных платежей – 15 евро за один календарный день. В случае прерывания отпуска по уходу за ребенком и возобновления работы, пособие пересчитывается – 30% от 15 евро = 4.50 евро за один календарный день. Нюансы

Напомним, что введенные в 2009 году потолки на получение пособий благополучно отменены в 2015-м году. Новшество 2016 года – заявление на родительское пособие нужно подавать не позднее 6 месяцев со дня наступления страхового случая (со дня возникновения права). Если пособие будет запрошено позже, то и назначено оно будет только за полгода до дня подачи заявления. Информацию о том, что родитель находится в отпуске, VSAA получает из Государственной налоговой службы.

Как уже было сказано выше, родительское пособие и пособие по уходу за ребенком выплачиваются одновременно. Но его нельзя получать одновременно с материнским пособием. Выплата родительского пособия прекращается на время получения родителем пособия по безработице.

Новинка! Взносы обязательного социального страхования для рассчета пенсии, пособия по безработице и инвалидности за получателя родительского пособия будут производиться с суммы в 171 евро (до сих пор было 142,29 евро).

Новинка! Право на родительское пособие будет и тогда, если трудовые правовые отношения были в момент отпуска по беременности или родов, но закончили во время отпуска. (До сих пор, основным требованием для претендента на родительское пособие было наличие действующих правовых трудовых отношений на момент запроса). Где и как получить

На сайте www.vsaa.lv и на сайте www.latvija.lv можно узнать, как рассчитывается средняя заработная плата для установления размера пособия и как изменится размер родительского пособия, если его получатель вышел на работу досрочно. Также там описан алгоритм, как рассчитывают пособие за близнецов или тройню.

Заявление можно подать в любое отделение VSAA, на едином портале www.latvija.lv, а также послать по почте или по электронной почте в форме, соответствующей нормативным актам об оформлении электронных документов. Можно использовать бланк заявления на сайте www.vsaa.lv.

Отметим, что родительское пособие назначается после получения информации о предоставлении отпуска по уходу за ребенком, но запрашивать его можно одновременно с оформлением материнского пособия, то есть до рождения ребенка.

Данное пособие, как и остальные, перечисляется на банковский счет или счет в почтовой расчетной системе. Пособие выплачивается за предыдущий месяц.

5.Государственное семейное пособие

Право на получение государственног семейного пособия и доплаты к семейному пособию по уходу за ребенком-инвалидом, имеют проживающие на территории Латвии граждане Латвии, а также жители Латвии, которым присвоен персональный код Латвийской Республики.

Пособие и доплата не назначаются лицам, которым выдано разрешение на временное пребывание на территории Латвии.

Кому и сколько

Государственное семейное пособие назначается:

oдному из родителей ребенка;

опекуну или усыновителю/удочерителю;

фактическому воспитателю ребенка (в том числе и семье),который установлен сиротским судом;

самому ребенку после достижения 18 лет, если до того ребенок был под опекой.

Пособие назначается за каждого ребенка, воспитывающегося в семье с 1 года до достижения им 15 лет.

Если ребенок после достижения 15 лет продолжает учебу в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении и не получает стипендию, пособие выплачивается до достижения 19 лет (если не вступает в брак).

За ребенка-инвалида, который не достиг 18 лет, к государственному семейному пособию назначается доплата. Право на эту доплату у лиц, которые воспитывают ребенка инвалида, сохраняется со дня установления инвалидности ребенку до достижения ребенком 18 лет, независимо от выплаты государственного семейного пособия.

Размер пособия

Пособие на первого ребенка в семье – 11,38 евро в месяц.

На второго ребенка – 22,76 евро (в 2 раза больше).

На третьего ребенка – 34,14 евро (в 3 раза больше, чем на первого ребенка).

Новинка! С 1 января 2017 года государственное семейное пособие за четвертого и последующих детей будет в 4,4 раза больше, чем за первого ребенка в семье (50,07 евро в месяц вместо нынешних 34,14 евро). Чтобы Государственное агентство социального страхования (ГАСС) могло внести необходимые изменения в информационные системы, запланирован переходный период. А имeннно, с 1 января 2017 года ГАСС пересчитает размер пособий, а разницу выплатит не позднее 1 мая 2017 года.

Размер доплаты за ребенка-инвалида к государственному семейному пособию – 106,72 евро.

Где и как получить

Заявление на назначение пособия можно подать по своему выбору в одно из территориальных отделений Государственного агентства социального страхования (ГАСС):

лично или в электронном виде, предоставить в соответствии с требованиями правовых актов об оформлении электронных документов;

направить по почте или предоставить через доверенное лицо;

в единый государственный и самоуправления центр обслуживания клиентов, с которым ГАСС заключило договор.

Удобнее всего сделать это заполнив Э-заявление на едином портале государства и самоуправлений www.latvija.lv.

Запрашивая пособие по почте или по электронной почте можно использовать бланк заявления , имеющееся на домашней странице ГАСС www.vsaa.lv или изложить в свободной форме.

Своей подписью заявитель подтверждает действительность предоставленных им данных.

При достижении ребенком 15 лет и в дальнейшем информация о продолжении учебы (имя, фамилия, персональный код, учебное заведение, клас) Министерство образования и науки предоставляет ГАСС в электронном виде.

Если ребенок учится за границей, при обращении за назначением государственного социального пособия необходимо предоставить справку, выданную соответствующим учебным заведением. Справка должна содержать данные, которые не вызывают сомнения, что ребенок учится в общеобразовательном или профессиональном учебном заведении, начало и окончание учебного года, не получает стипендию.

Предоставленные документы, выданные заграницей, должны быть оформлены в соответствии с правилами легализации документов. Если документы выданы на иностранном языке может быть необходим перевод.

Информацию о ребенке-инвалиде Врачебно-трудовая экспертная комиссия передает в ГАСС электронно.

Если пособие и доплату запрашивает опекун или лицо, которое фактически воспитывает ребенка, то информацию об установлении опеки или принятии решения о выплате пособия фактическому воспитателю в ГАСС предоставляет сиротский суд, который принял решение.

Заявление на назначение государственного семейного пособия следует подавать в течение 6 месяцев со дня возникновения права. При подаче заявления с более позднего срока пособие назначается не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявления.

Решение о назначении пособия и доплаты принимается в течение 10 дней со дня, когда в отделение ГАСС предоставлены все необходимые документы.

Пособие перечисляется на счет получателя пособия в банке или системе почтовых рассчетов (PNS).

Другие важные изменения, вступившие в силу с 1 января 2017 года, которые утвердили Сейм и Кабинет министров:

Право на родительское пособие будет и тогда, если трудовые правовые отношения были в момент отпуска по беременности или родов, но закончили во время отпуска.

Государственные социальные пособия(семейное государственное пособие, пособие по уходу за ребенком и др. ) можно будет запрашивать шесть месяцев (раньше было 12 месяцев) с момента появления такого права.

Взносы обязательного социального страхования для рассчета пенсии, пособия по безработице и инвалидности за получателя родительского пособия и пособия по уходу за ребенком будут производиться с суммы в 171 евро (до сих пор было 142,29 евро).

С 1 января 2017 года одному из усыновителей, если усыновлен находящийся во внесемейном уходе ребенок в возрасте до трех лет, назначенный отпуск продолжительностью 10 календарных дней оплатят в размере 80% от средней страховой заработной платы.

Для получателей родительского пособия и пособия по уходу за ребенком взносы обязательного соицального страхования на пенсию, случай инвалидности или безработицы будут производиться со 171 евро (до сих пор было 142,29 евро).

Пособие опекунам за содержание ребенка в возрасте до шести лет составит 95 евро, а за ребенка с 7 до 18 лет - 114 евро (до сих пор было 45,53 евро). Пособие пересчитают и выплатят разницу постепенно всем получателям до 1 июля 2017 года.

Возмещение за находятсягося на попечении ребенка составит 171 евро (до сих пор 49,80 евро) К тому же, за период, пока ребенок находится на попечении опекуна, будут делаться взносы социального страхования.

Пособие пересчитают автоматически и выплатят разницу постепенно всем получателям до 1 июля 2017 года. - С 1 апреля 2017 года увеличится государственная поддержка детей, потерявших кормильца − минимальные размеры пенсий по потере кормильца, государственного пособия социального обеспечения и компенсации в связи с утратой кормильца.

Минимальный размер пособия для ребенка, не достигшего семи лет, запланирован в размере 92,5 евро (для ребенка с инвалидностью с детства - 106,72 евро), а по достижении семилетнего возраста - 111 евро.

ГАСС также пересмотрит размер пособия и за период с 1 апреля выплатит его не позднее 30 сентября 2017 года (переходный период необходим, чтобы внести изменения в информационные системы ГАСС). В настоящий момент пенсия по потере кормильца на каждого ребенка не может быть меньше 65% от государственного пособия социального обеспечения, то есть 41,62 евро (для ребенка с инвалидностью с детства - 69,37 евро).

6.Где находятся Рижские ЗАГСы

Сектор регистрации рождения отдела записи актов гражданского состояния Рижской думы (Рижский роддом): ул. Миера, 45, 67181553;

Пардаугавская исполнительная дирекция Риги: ул. Дзирциема, 26, 671811324;

Восточная исполнительная дирекция Риги: ул. Аглонас, 4b, 67260530;

Северная исполнительная дирекция: ул. Земгалю, 1, 67181310 или ул. Рупниецибас, 21, 67026668.

7.Как найти Государственное агентство социального страхования (VSAA)

Подробная информация об одноразовом пособии по рождению ребенка, а также других выплатах родителям ( в том числе семейном, отцовском и материнском пособиях ) доступна на домашней странице Государственного агентства социального страхования.