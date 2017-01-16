Стало известно, сколько латвийцы заплатят за празднование столетия (7)

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Общество | 16 января 2017 года, 11:50

100-летие своих государств в 2018 году будут праздновать не только Латвия, но и Литва и Эстония. Также столетие уже в декабре этого года отметит Финляндия. Однако в соседних странах не планируют тратить на праздничные мероприятия столько, сколько намерена потратить Латвия. В целом, по подсчетам организаторов, за празднование 100-летия страны каждый латвиец в год в виде налогов заплатит по 3 евро, пишет газета Neatkarīgā Rīta Avīze.

Как отмечает издание, на организацию праздничных мероприятий в Латвии выделены значительные средства, и в Латвии называется даже сумма в размере 60 млн евро. Однако организаторы празднования считают данную цифру тенденциозной, поскольку доля государства в финансировании праздничных мероприятий намного меньше.

Как указала представитель бюро Министерства культуры по празднованию столетия Латвийского государства Линда Пастаре, средства на празднование 100-летия Латвии будут поступать не только из государственного бюджета, но и от частных инвесторов, муниципалитетов и из международных источников. Доля финансирования государства составляет 22,3 млн евро.

"На празднование мероприятий, посвященных 100-летию Латвии с 2017 по 2019 год из госбюджета выделено 22,3 млн евро. Это составляет всего 0,06% от общих бюджетных расходов за три года или около трех евро на одного жителя в год", - отметила Пастаре.

Также организаторы отмечают, что в общей сумме празднования суммируются расходы на все мероприятия, которые пройдут под знаком столетия и которые были бы организованы в любом случае – например, Праздник песни и танца, военные парады, экуменические богослужения, акция "Ночь музеев" и другие мероприятия. . Между тем, окончательную сумму расходов на празднование 100-летия Латвии до сих пор не называют.

Тем временем Финляндия на празднование столетия страны в общей сложности планирует потратить 19 млн евро (имеется в виду период с 2013 по 2018 годы), а Эстония - 24 млн евро (имеется в виду в период с 2014 по 2020 годы). В свою очередь, Литва еще окончательно не подсчитала, сколько именно понадобится средств на организацию праздничных мероприятий в период с 2018 по 2020 годы.

Между тем, депутаты подкомиссии Сейма по патриотическому воспитанию подвергли сомнению целесообразность некоторых мероприятий. Депутаты указали, что в праздничной программе, по их мнению, есть "не совсем продуманные мероприятия", особенно за рубежом - например, выступление танцевального коллектива в Индии, на что планируется потратить 60 000 евро.

Напомним, как ранее стало известно из доклада Министерства культуры, общее финансирование мероприятий столетия Латвии в 2017-2021 гг. ориентировочно составит более 59 млн евро (а именно - 59 075 947 евро).

В 2017 году планируется потратить 12 696 847 евро, в 2018 - 25 254 818 евро, в 2019 - 9 671 559 евро, а в 2020-2021 годах - 11 452 723 евро.

Комментарии 7
андрюХА1 час назад
С начала 60,потом 160,потом 260 и так пока чиновники и вся присосавшаяся родня не отобьет себе очередные деньги! Пример- пожалуйста- Замок Света,Южный Мост....
Танцы на костях- гениальный ПРАЗДНИК!
P.S Скромность должна быть скромной. Скромность, слишком бьющая в глаза, это вогнутая наглость.
"Сандро из Чегема"

Фазиль Искандер

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шустрый1 час назад
Всё таки Латвия или ОЧЕНЬ богатая страна.....или совсем дурная.Что можно праздновать ПЯТЬ лет подряд, истратить 60 миллионов,когда от недостатка денег в медицине умирают люди?Тут прав один из политиков,предложивший использовать китайский метод.Сразу бы у правящего дубья мозги бы просветлели.
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леший42 минуты назад
Я хороший математик и не плохой шахматист, но с таким заданием, Я не справился----ну, делаем примитивно--- возьмём тупо 22,3 и делим на 3 ----во!!! как у меня получилося, что население Латвии составляет 7,33 миллиона человек----никак не пойму -----тама считать совсем не умеют или им калькулятор нужно подарить====чинуши народ за лоХов держат, даже нормально обмануть не могут
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